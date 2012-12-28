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Происшествия
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сегодня, 14:32
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Полиция проведет проверку по сообщению липчан о жестоком обращении с животными
Зоозащитники сообщают об умышленном отравлении двух щенков у дома на проспекте 60 лет СССР.
«Уже в субботу утром, 12 сентября, щенков ждал билет в новую жизнь. Однако, жители подъезда номер 4 этого дома не оценили наше желание помочь несчастным и всячески препятствовали — запрещали кормить, выбрасывали миски с едой и водой, и даже вырубили куст возле дома, чтобы под ним не могла лежать мама этих щенков.
Мы объясняли особо активным недоброжелателям, что щенки в ближайшее время уедут на передержку, как и их мать, что все средства и ресурсы для этого есть, оставалось лишь совсем немного подождать. Однако в их гнилой душе не нашлось места для доброты.
Вечером 11.09.2026 оба щенка были найдены мертвыми, смерть наступила в результате отравления (предположительно крысиный яд). До спасения они не дожили всего лишь одну ночь», — говорится в сообщении.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по опубликованной информации в соцсетях полиция проведет проверку.
Фото: vk.ru/potrebitel48
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