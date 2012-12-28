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сегодня, 14:32
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Полиция проведет проверку по сообщению липчан о жестоком обращении с животными

Зоозащитники сообщают об умышленном отравлении двух щенков у дома на проспекте 60 лет СССР.

В социальных сетях опубликовано сообщение о двух щенках, обитавших под фундаментом дома №27 по проспекту Победы. Волонтеры уже практически решили их судьбу, но немного не успели.

«Уже в субботу утром, 12 сентября, щенков ждал билет в новую жизнь. Однако, жители подъезда номер 4 этого дома не оценили наше желание помочь несчастным и всячески препятствовали — запрещали кормить, выбрасывали миски с едой и водой, и даже вырубили куст возле дома, чтобы под ним не могла лежать мама этих щенков.

Мы объясняли особо активным недоброжелателям, что щенки в ближайшее время уедут на передержку, как и их мать, что все средства и ресурсы для этого есть, оставалось лишь совсем немного подождать. Однако в их гнилой душе не нашлось места для доброты.

Вечером 11.09.2026 оба щенка были найдены мертвыми, смерть наступила в результате отравления (предположительно крысиный яд). До спасения они не дожили всего лишь одну ночь», — говорится в сообщении.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по опубликованной информации в соцсетях полиция проведет проверку.

Фото: vk.ru/potrebitel48
животные
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
32 минуты назад
Гнилые люди стали
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Гость
32 минуты назад
Свыше накажут живодеров
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САИ
36 минут назад
Такое сейчас общество, люди стали хуже зверей.
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хо
37 минут назад
"жители подъезда" - слишком неопределенно, не всей же толпой бесились. Если свидетелей и камер нет - никто ничего не докажет.
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Ничего человеческого!
49 минут назад
Бог накажет!!
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Лиза
50 минут назад
Очень жаль щеночков. Волонтёрам, чтобы не доводить до такого ужаса, надо было забрать малышей раньше. А тому, кто сотворил такое зло, пусть это зло вернётся в сто раз большее!
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Ага
57 минут назад
Ждите,проведут проверку.Они с детьми не справляются.Не могут навести порядок с мотогонщиками,а то это им нужно.
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