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сегодня, 10:21
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У пьяного водителя с поддельными правами нашли почти килограмм наркотиков и украденные с огородов овощи

27-летнего жителя Севастополя задержали в Лебедянском округе на арендованной машине.

В Лебедянском округе Липецкой области полицейские задержали 27-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в сбыте наркотиков. Севастополец передвигался на арендованной иномарке, в которой нашли около килограмма «синтетики».

«При проверке документов мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки, где под чужими персональными данными была вклеена его фотография. При этом задержанный никогда не получал водительских прав. Кроме того, у него имелись явные признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В передней пассажирской двери автомобиля полицейские обнаружили 21 полимерный свёрток с N-метилэфедроном общей массой прядка одного килограмма, а также упаковочные материалы. Помимо оптовой партии «соли», в машине находился внушительный урожай сезонных овощей. Мужчина признался, что украл их с чужих приусадебных участков в процессе организации наркотайников», — сообщает областное управление МВД.

По данным следствия, мужчина приехал из Севастополя специально для бесконтактного распространения наркотиков в Лебедянском округе. Остановился он в Липецке, где снял жилье и забрал оптовую закладку — так называемый «мастер-клад».

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотиков». Драгдилер арестован на время следствия.

По факту использования подложных прав проводится проверка, назначена экспертиза. Кроме того, оперативники устанавливают каналы поставки наркотиков и адреса уже оборудованных «закладок».
наркотики
подделка документов
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Комментарии (7)

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Фунтик
7 минут назад
У него ещё должно было быть оружие,поддельные купюры,
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Спицын
сегодня, 12:25
Поищите получше там должно быть ещё поддельные импортные купюры и паспорт шпиона 100%
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C2H5OH
сегодня, 12:04
найдите ему бесплатную работу надолго, пусть трудится на благо общества.
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Тётя Мотя
сегодня, 11:15
Хорошо ,что задержали.Ещё бы осудили б по полной,чтоб пол жизни в камере сидел и грехи отмаливал за совершенное, всеравно уже по нормальному жить не сможет.
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Нонка
сегодня, 11:01
В Липецк едут , а расчет на что? В этой бане не попаришься .... Сажать в зону к таким же , пусть дачки будут утешением
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ГОСТЬ53
сегодня, 10:41
Одни Родину защищают. Другие преступления совершают. Третьи жируют при миллионах. Как разделено общество.
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По секрету
сегодня, 12:06
либеральная свобода, каждый волен, что ему делать, но в рамках УПК.
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