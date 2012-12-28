В Липецке покончили с незаконной торговлей из автолавок молочным и кондитерским фальсификатом
31-летняя данковчанка больше года обкрадывала сожителя матери, пока тот был на СВО: она получила три года условно
Происшествия
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28 минут назад
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Сбитый вечером на Театральной площади курьер госпитализирован с различными травмами
Полиция начала доследственную проверку обстоятельств аварии.
Полиция начала доследственную проверку обстоятельств аварии. По предварительным данным, курьер на электровелосипеде ехал на свой «зеленый», а девушка-водитель автомобиля нарушила очередность проезда перекрестка.
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