40-летний липчанин убил 60-летнюю собутыльницу

Пьяная ссора завершилась избиением женщины и несовместимой с жизнью травмой.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, который во время совместных посиделок убил женщину. Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, обвинительное заключение уже утверждено прокурором, и все материалы переданы на рассмотрение в судТрагедия разыгралась 22 августа прошлого года года в квартире погибшей, где подозреваемый находился в гостях и вместе с ней распивал спиртное. Внезапно вспыхнувшая словесная перепалка переросла в избиение. Более молодой собутыльник нанес хозяйке жилья множественные удары руками и ногами. Полученная закрытая черепно-мозговая травма оказалась несовместимой с жизнью, в результате чего 60-летняя женщина скончалась.Действия 40-летнего липчанина квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.