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Происшествия
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40 минут назад
40-летний липчанин убил 60-летнюю собутыльницу
Пьяная ссора завершилась избиением женщины и несовместимой с жизнью травмой.
Трагедия разыгралась 22 августа прошлого года года в квартире погибшей, где подозреваемый находился в гостях и вместе с ней распивал спиртное. Внезапно вспыхнувшая словесная перепалка переросла в избиение. Более молодой собутыльник нанес хозяйке жилья множественные удары руками и ногами. Полученная закрытая черепно-мозговая травма оказалась несовместимой с жизнью, в результате чего 60-летняя женщина скончалась.
Действия 40-летнего липчанина квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
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