Бдительность ельчанина помогла предотвратить хищение двух миллионов рублей и задержать курьера мошенников

Пожилой житель Ельца распознал обман телефонных аферистов в последний момент и вызвал стражей порядка.

В полицию Ельца обратился местный пенсионер и рассказал о звонке, во время которого неизвестные под видом уточнения персональной информации выманили у 69-летнего мужчины его паспортные данные. Вскоре собеседники сменили тактику, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они начали запугивать пенсионера угрозой потери всех накоплений, убедив его в необходимости срочно передать деньги специальному курьеру для якобы безопасного декларирования средств.Ожидая приезда посредника, ельчанин все же усомнился в правдивости слов звонивших и осознал, что стал жертвой преступной схемы и поделился с происходящим с полицейскими.Прибывший по вызову наряд полиции застал подозреваемого на месте предполагаемой передачи. Им оказался 19-летний житель Республики Татарстан. Задержанный откровенно признался, что прибыл в Елец по указанию своего «работодателя» с единственной целью — забрать крупную сумму у ничего не подозревающего гражданина прямо по месту его жительства.Следственным отделом ОМВД России по городу Ельцу в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, что квалифицируется как покушение на мошенничество в особо крупном размере.В настоящее время курьер мошенников заключен под стражу, а полицейские активно устанавливают другие возможные эпизоды его деятельности и ищут соучастников.