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Бдительность ельчанина помогла предотвратить хищение двух миллионов рублей и задержать курьера мошенников
Происшествия
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31 минуту назад
Бдительность ельчанина помогла предотвратить хищение двух миллионов рублей и задержать курьера мошенников
Пожилой житель Ельца распознал обман телефонных аферистов в последний момент и вызвал стражей порядка.
Ожидая приезда посредника, ельчанин все же усомнился в правдивости слов звонивших и осознал, что стал жертвой преступной схемы и поделился с происходящим с полицейскими.
Прибывший по вызову наряд полиции застал подозреваемого на месте предполагаемой передачи. Им оказался 19-летний житель Республики Татарстан. Задержанный откровенно признался, что прибыл в Елец по указанию своего «работодателя» с единственной целью — забрать крупную сумму у ничего не подозревающего гражданина прямо по месту его жительства.
Следственным отделом ОМВД России по городу Ельцу в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, что квалифицируется как покушение на мошенничество в особо крупном размере.
В настоящее время курьер мошенников заключен под стражу, а полицейские активно устанавливают другие возможные эпизоды его деятельности и ищут соучастников.
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