Жительница Липецка набрала кредитов, поверив в легенду телефонных аферистов

Липчанка попалась на классическую аферу.

5 сентября в отдел полиции №6 Липецка обратилась 29-летняя местная жительница. Женщина заявила, что стала жертвой обмана и лишилась крупной суммы, которую взяла в долг у банков ради неизвестных.По словам потерпевшей, история началась в конце августа. Ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником МФЦ и заявил об утечке ее персональных данных. Звонивший утверждал, что этой информацией воспользовались преступники, оформившие кредит на имя липчанки. Шокированной женщине пообещали, что с ней свяжется «следователь» для дальнейших указаний.Вскоре ей действительно позвонил неизвестный, назвавшийся правоохранителем. Он провел дистанционный допрос, а затем сообщил, что женщине грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать наказания, ей якобы требовалось срочно погасить кредит. Поскольку собственных сбережений у липчанки было лишь 13 000 рублей, ей посоветовали взять деньги в долг.Поверив в легенду, женщина обратилась в отделения нескольких банков, но получила отказы. Опасаясь уголовной ответственности, она оформила онлайн-кредиты, в том числе в микрофинансовых организациях.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, собрав более 785 000 рублей, липчанка совершила несколько переводов неизвестным, после чего те перестали выходить на связь. О том, что стала жертвой аферистов, она поняла только в начале сентября, когда лично пришла в отдел полиции.Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.