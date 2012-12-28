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Происшествия
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26 минут назад
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Жительница Липецка набрала кредитов, поверив в легенду телефонных аферистов
Липчанка попалась на классическую аферу.
По словам потерпевшей, история началась в конце августа. Ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником МФЦ и заявил об утечке ее персональных данных. Звонивший утверждал, что этой информацией воспользовались преступники, оформившие кредит на имя липчанки. Шокированной женщине пообещали, что с ней свяжется «следователь» для дальнейших указаний.
Вскоре ей действительно позвонил неизвестный, назвавшийся правоохранителем. Он провел дистанционный допрос, а затем сообщил, что женщине грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать наказания, ей якобы требовалось срочно погасить кредит. Поскольку собственных сбережений у липчанки было лишь 13 000 рублей, ей посоветовали взять деньги в долг.
Поверив в легенду, женщина обратилась в отделения нескольких банков, но получила отказы. Опасаясь уголовной ответственности, она оформила онлайн-кредиты, в том числе в микрофинансовых организациях.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, собрав более 785 000 рублей, липчанка совершила несколько переводов неизвестным, после чего те перестали выходить на связь. О том, что стала жертвой аферистов, она поняла только в начале сентября, когда лично пришла в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
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