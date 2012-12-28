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Спектакль театра им. Л.Н.Толстого «Слишком женатый таксист» отменен: ушел из жизни актер Сергей Бельский
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сегодня, 18:54
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Спектакль театра им. Л.Н.Толстого «Слишком женатый таксист» отменен: ушел из жизни актер Сергей Бельский

В память о Заслуженном артисте России актеры сыграют другой спектакль, а пожелавшим вернуть деньги — оформят возврат.

Пресс-служба липецкого академического театра драмы им. Л.Н. Толстого сообщает о тяжелой утрате для всей театральной общественности региона —  кончине заслуженного артиста России Сергея  Бельского.

Сергей Бельский родился в 1959 году и посвятил служению Мельпомене десятки лет. Свой творческий путь он начал после окончания Алма-Атинского государственного театрально-художественного института, где служил в Государственном Русском театре для детей и юношества.

В 1994 году он с группой артистов-единомышленников переехал в Елец, где стал стал одним из основателей Елецкого драматического театра «Бенефис», вложив душу и энергию в создание новой театральной площадки. В 2004 году Сергей Бельский пополнил труппу Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, где и служил до последних дней своей жизни.

Талант актера выходил за рамки театральных подмостков: зрители помнят его по киноролям в фильмах «Кто ты, Всадник?» (1987) и «Людоед» (1992).

В труппе Сергея Бельского вспоминают не просто как выдающегося мастера сцены, но как настоящее сердце театральной семьи. Для молодых актеров он был мудрым наставником, для сотрудников — верным другом и заботливым товарищем.

Сергей Бельский обладал редким, искрометным чувством юмора. Он блистательно играл в комедиях, умел подарить залу безудержный смех и искреннюю радость. Однако его актерский диапазон был гораздо глубже: Бельский трепетно любил и тонко чувствовал драматургию А.П. Чехова, создавая на сцене многогранные и пронзительные образы.

«Вместе с ним ушла часть атмосферы нашего театра — ушли те смех, искренняя радость и хорошее настроение, которые он всегда приносил с собой. Сцена опустела без его таланта. Его роли навсегда останутся в истории нашего театра и в сердцах зрителей.», — делятся переживаниями коллеги.

Гражданская панихида и прощание с Сергеем Бельским пройдут в понедельник, 14 сентября, с 11:00 до 12:30 на большой сцене Липецкого театра драмы.

В связи со смертью актера театр изменил репертуарную афишу. Вместо заявленной комедии «Слишком женатый таксист» 13 сентября зрители увидят постановку «Пришел! Увидел! Полюбил!».

«Этот спектакль мы играем для него. В светлую память о нашем друге, коллеге и потрясающем артисте», — подчеркнули в театре.

Все ранее приобретенные билеты на отмененный показ сохраняют свою силу. Кто примет решение оформить возврат средств, это можно сделать на сайте театра через специальный раздел.

Фото: vk.ru/teatrtolstogo
театр
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Комментарии (8)

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Антуан
17 минут назад
Во многих спектаклях он играл! Очень жаль! Помним его как прекрасного актера
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Гостья
сегодня, 19:31
Очень жаль. Хороший был актер. Я его помню. Светлая память. Соболезнования родным и близким.
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Аль Пачино
сегодня, 19:30
Так себе актер, я бы лучше сыграл
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Антуан
18 минут назад
Ты только не попал ни куда
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По
26 минут назад
себе не суди.
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Александр Н.
сегодня, 19:22
Соболезнования родным и близким,коллегам по искусству,светлая память.
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56
сегодня, 19:21
" Сцена опустела без его таланта "- ну тогда надо закрыть театр и остальных распустить по домам, че мучиться то уже
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Вазген
сегодня, 19:17
Незаменимых нет, за исключением партаппарата.
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