Спектакль театра им. Л.Н.Толстого «Слишком женатый таксист» отменен: ушел из жизни актер Сергей Бельский

В память о Заслуженном артисте России актеры сыграют другой спектакль, а пожелавшим вернуть деньги — оформят возврат.