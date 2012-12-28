Ночью — угроза атаки БПЛА, утром — ракетная опасность

Неспокойными выдались ночь и утро выходных.

Сегодня утром в Липецкой области, в 07:59 объявлялась ракетная опасность. Действовал режим около 20 минут и был отменен.Ночью вводился режим возможной атаки БПЛА. Желтый и красный уровень действовал с 00:31 до 06:15.Сейчас все уровни опасностей сняты.