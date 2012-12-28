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Происшествия
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38 минут назад
Ночью — угроза атаки БПЛА, утром — ракетная опасность
Неспокойными выдались ночь и утро выходных.
Ночью вводился режим возможной атаки БПЛА. Желтый и красный уровень действовал с 00:31 до 06:15.
Сейчас все уровни опасностей сняты.
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