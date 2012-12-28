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сегодня, 11:33
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Средняя зарплата по Липецку превысила 90 тысяч, но часть бизнеса платит работникам в белую втрое меньше

Об этом депутатам горсовета сообщила председатель департамента экономического развития мэрии Мария Соловьева.

На заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета председатель департамента экономического развития мэрии Мария Соловьева рассказала о том, как ее ведомство «вытаскивает на светлую сторону из тени» малый и средний бизнес, побуждая его платить белую зарплату.

Мария Соловьева продемонстрировала слайд, на котором средняя зарплата в Липецке составляла на начало этого года 90,3 тысячи рублей. Но это статистика по крупным предприятиям. В малом и среднем бизнесе даже официально иная картина.

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В Липецке числятся 22 239 субъектов малого и среднего предпринимательства — 7 676 организаций, в которых официально работают 50,7 тысячи горожан, и 14 563 индивидуальных предпринимателя. Часть этих субъектов находится в тени или в серой зоне, что не дает возможности понять, сколько работодатель платит своим сотрудникам. «Поверить, что сварщик или каменщик получают 40 тысяч рублей, мы не можем», — сказала Мария Соловьева.

Для того, чтобы хоть как-то урегулировать вопрос зарплаты, придуманы пороговые значения заработной платы по отраслям экономики. Это расчётные показатели, которые ежегодно устанавливают субъекты РФ.
При расчёте пороговых значений учитывается статистика: за основу берётся уровень заработной платы, выше которого получают 75% работников на предприятиях с численностью более 30 человек и 50% работников на предприятиях с численностью менее 30 человек.

Эти пороги служат индикатором для оценки прозрачности зарплат и помогают выявлять организации, где их платят в конвертах. Пороговое значение — это уровень заработной платы, выше которого получают большинство работников конкретной отрасли. Если зарплата в компании ниже этого порога, контролирующие органы рассматривают такие выплаты как потенциально «серые». Так вот, официально самые низкие пороговые значения показывает малый и средний бизнес. Их диапазон — 23–35 тысячи рублей.

Мария Соловьева похвалилась тем, что сотрудники департамента с коллегами из ФНС и других ведомств регулярно требуют от хозяйствующих субъектов увеличения зарплат хотя бы до официальных пороговых значений. В прошлом году на ковер были вызваны руководители 19,8 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей, а за прошедшие полгода — еще 10,7 тысячи. Итогом такой работы стало и повышение в прошлом году официально выплачиваемой зарплаты в среднем на 44,3% для 88,2% сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса, и доначисление в областной бюджет 500 млн рублей налога на доходы физических лиц.

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— Доля Липецка в этих доначислениях по региону в целом составила 84,3% в прошлом году, — заявила Мария Соловьева.

— А что потом? Вы вызвали на ковер предпринимателя, напугали его, он сегодня повысил зарплаты сотрудникам, а завтра закрыл бизнес! — нарисовал мрачную картину последствий таких разборок депутат Александр Корнаухов.

— У нас нет задачи разорять бизнес, — улыбнулась чиновница.
бизнес
зарплата
доходы
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Щорс
19 минут назад
И как быть пенсионерам на пенсию в 20 тр....., поэтому надо идти на выборы и голосовать .
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Думаю
19 минут назад
Трандеть-не мешки ворочать.Баллаболы.
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Спицын
45 минут назад
И кто вашим опросам и статистике доверяет ?
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Ха
сегодня, 12:27
Поверить она не может, в зарплату 40-50т. а в дет садах она меньше 30... Вы с другой планеты....
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Елена
55 минут назад
Она сказала про зарплату сварщика. Читайте внимательно.
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Колян
сегодня, 12:23
Если выписали бы штраф кафешке, которая сбрасывала фикалии в реку, можно то же пополнить бюджет.
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Гость
сегодня, 12:03
начальник ест мясо - рабочий ест капусту , в среднем они едят голубцы. Так и зарплата
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Лиса из парка
сегодня, 11:51
Работодатели по прежнему обманывают своих работников. При СССР такого не было, всем платили зарплаты и пенсии согласно тому трудится человек или нет.
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135
сегодня, 11:49
Если меньше стал работать или производить, то так и произойдет
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ИТ
сегодня, 11:48
А программисты в окружных администрациях за 30000 р или другие специалисты "ведущие". Насколько мне известно ИТ всех других бюджетных учреждений Липецка получают 30-35 на руки. С учетом квартальных премий это средние зп по году. Слабо надавить на самих себя? И сделать нормальные зарплаты, как все говорят, высококвалифицированным сотрудникам?
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Вася
сегодня, 12:06
А они что там делают? Винду ставят и роутеры подключают?
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Липчанин
сегодня, 11:45
Наконец то жить стало лучше, жить стало веселей!
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