Средняя зарплата по Липецку превысила 90 тысяч, но часть бизнеса платит работникам в белую втрое меньше

Об этом депутатам горсовета сообщила председатель департамента экономического развития мэрии Мария Соловьева.

На заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета председатель департамента экономического развития мэрии Мария Соловьева рассказала о том, как ее ведомство «вытаскивает на светлую сторону из тени» малый и средний бизнес, побуждая его платить белую зарплату.Мария Соловьева продемонстрировала слайд, на котором средняя зарплата в Липецке составляла на начало этого года 90,3 тысячи рублей. Но это статистика по крупным предприятиям. В малом и среднем бизнесе даже официально иная картина.В Липецке числятся 22 239 субъектов малого и среднего предпринимательства — 7 676 организаций, в которых официально работают 50,7 тысячи горожан, и 14 563 индивидуальных предпринимателя. Часть этих субъектов находится в тени или в серой зоне, что не дает возможности понять, сколько работодатель платит своим сотрудникам. «Поверить, что сварщик или каменщик получают 40 тысяч рублей, мы не можем», — сказала Мария Соловьева.Для того, чтобы хоть как-то урегулировать вопрос зарплаты, придуманы пороговые значения заработной платы по отраслям экономики. Это расчётные показатели, которые ежегодно устанавливают субъекты РФ.При расчёте пороговых значений учитывается статистика: за основу берётся уровень заработной платы, выше которого получают 75% работников на предприятиях с численностью более 30 человек и 50% работников на предприятиях с численностью менее 30 человек.Эти пороги служат индикатором для оценки прозрачности зарплат и помогают выявлять организации, где их платят в конвертах. Пороговое значение — это уровень заработной платы, выше которого получают большинство работников конкретной отрасли. Если зарплата в компании ниже этого порога, контролирующие органы рассматривают такие выплаты как потенциально «серые». Так вот, официально самые низкие пороговые значения показывает малый и средний бизнес. Их диапазон — 23–35 тысячи рублей.Мария Соловьева похвалилась тем, что сотрудники департамента с коллегами из ФНС и других ведомств регулярно требуют от хозяйствующих субъектов увеличения зарплат хотя бы до официальных пороговых значений. В прошлом году на ковер были вызваны руководители 19,8 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей, а за прошедшие полгода — еще 10,7 тысячи. Итогом такой работы стало и повышение в прошлом году официально выплачиваемой зарплаты в среднем на 44,3% для 88,2% сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса, и доначисление в областной бюджет 500 млн рублей налога на доходы физических лиц.— Доля Липецка в этих доначислениях по региону в целом составила 84,3% в прошлом году, — заявила Мария Соловьева.— А что потом? Вы вызвали на ковер предпринимателя, напугали его, он сегодня повысил зарплаты сотрудникам, а завтра закрыл бизнес! — нарисовал мрачную картину последствий таких разборок депутат Александр Корнаухов.— У нас нет задачи разорять бизнес, — улыбнулась чиновница.