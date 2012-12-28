Огромный выбор предложений нам в школе русский дал язык

Итоги. Апрель

Губернатор Игорь Артамонов без пафосана улице Советской. Апрель запомнился также тем, что к некоторым новостям можно прибавить слово «впервые». Впервые ничем закончилась процедура выборов мэра Липецка. Впервые отопительный сезон длился так долго — до 30 мая. Впервые в суд за защитой своих чести и достоинство обратился СИЗО. Впервые не нашлось денег на пуск всех городских фонтанов. Впервые Липецк включился в гонку за звание культурной столицы страны.Начнем, пожалуй, с погоды. Апрель. Это сказалось на продолжительности отопительного сезона в Липецке. Сначала мэрия отказалась завершить его к Пасхе. Потом продлила сезон еще на неделю, а затем и до конца месяца. С оглядкой на уличный холод можно было бы отключить тепло в понедельник, 4 мая, но тому мешали два обстоятельства.Первое: затянувшийся сезон уже выбил «РИР-Энерго» из графика гидравлических испытаний и обновления теплосетей. Энергетики говорят, что состояние сетей такое, что, по-хорошему,. И без того, кстати, все свои большие ремонты «РИР-Энерго», из-за масштабности работ с одной стороны и из-за нерасторопности подрядчиков с другой заканчивают по осени, как говорится, на тоненького — уже, когда надо включать отопление. Кстати, не дожидаясь окончания сезона энергетики еще 20 апреля, чтобы поменять километр изношенной более чем на 70% теплосети.Вторым обстоятельством, подтолкнувшим временно исполняющей полномочия главы Липецка Светлану Бедрову к отключению тепла 30 апреля, стало желание помочь живущим в многоэтажках без ОДПУ горожанам сэкономить на майском платеже за отопление:даже из-за нескольких дней с теплыми батареями. За это, конечно, временного главу города можно похвалить. А первойопубликовала в соцсетях председатель городского Совета Евгения Фрай. Гидравлические испытания начнутся 1 мая, а закончатся 13 сентября. Традиционно первыми без горячей воды остались дома в центре Липецка, запитанные от котельных «Привокзальной», «Угловой» и «Семашко».Кроме того,— их ремонт начался в марте. Однакок 1 мая. Спуск стал первой готовой дорогой (ну, пока без разметки и новых знаков) из 17 запланированных к ремонту в этом году. Подрядчики обязаны сдать мэрии их все к 31 августа. Кстати, также впервые до конца апреля аварийные ямы на городских дорогах латали «зимним» литым асфальтом. МБУ «Управление благоустройства Липецка» отчиталось об использовании за пролонгированный сезон 613 тонн такого материала.Вторая половина апреля еще была и очень ветреной: шквалы роняли на машины деревья, обрывали провода, даженазвания Дворца спорта. А 28 апреля ветервисевшие на металлической г-образной балке у «зебры» перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова. С тяжелейшими травмами 76-летнего мужчину госпитализировали в 4-ю горбольницу. Его 74-летняя жена получила переломы ноги и ребер.при 15-летнем гарантийном сроке эксплуатации. «Специалисты уже осмотрели все светофорные объекты и опоры от данного производителя. На одном из них выявили трещину. По факту произошедшего направят претензию на завод-изготовитель. Также будет проведена экспертиза, чтобы установить точные причины падения», — сообщила мэрия. А Следкомпо ст. 293 УК РФ («халатность»).В День дурака мы пошутили. Написали, что, законодательно запретить розыгрыши, а их авторов штрафовать за «развод» населения.«В России ежедневно выдвигаются такие инициативы и законы, что они в разы перекрывают любые первоапрельские шутки. Граждане просто физически не могут отличить, где розыгрыш, а где — реальная законодательная инициатива, которая завтра может стать обязательной к исполнению. Зачем плодить сущности? Не пытайтесь заменить профессионалов своей глупой фантазией», — говорилось в выдуманном заявлении выдуманного сообщества «Активный горожанин.И вы знаете, нам поверили!26 апреля закончился прием заявок от желающих занять вакантную с 13 февраля должность главы Липецка. Как выяснил GOROD48, за эти два месяца в созданную при областном министерстве внутренней политики комиссию не пришел ни один кандидат! По данным издания «Площадь»,, Алексей Сешенов, сын и заместитель руководителя треста «Липецкстрой» Валерия Сешенова, Почетного гражданина Липецка, но по факту он лишь хотел сделать этот шаг. В общем, процедура выборов главы города оказалась окутана— никакой информации о том, что да как, мы от организаторов выборов так и не получили.Кстати, правительство области подстраховалось на случай отсутствия кандидатов в мэры: в областное законодательство, регламентирующее местное самоуправление, в апреле внесена поправка, продлившая процедуру приема заявок еще на 35 дней. С другой стороны, можно сказать, что конкурс не состоялся по техническим причинам: Устав Липецка сейчас находится в состоянии внесения в них изменений, продиктованных федеральным законодательством. Так что мы узнаем имя будущего мэра Липецка, очевидно, во второй половине мая.И вот же парадокс: при отсутствующем мэре появился егоТакое предложение городской администрации поддержали депутаты. В полномочиях нового вице-мэра — организация и реализация мероприятий по взаимодействию с участниками и ветеранами СВО, а также их семьями. Как стало известно GOROD48, новому вице-мэру положат денежное довольствие в размере чуть более 2 млн рублей в год.А еще на апрельской сессии. На своем посту она провела 21 год. Свое решение 61-летний главный аудитор муниципалитета назвала выстраданным.Действительно, этой отставки могло бы и не быть, если бы 31 марта горсовет не проголосовал за передачу полномочий Счётной палаты Липецка Контрольно-счетной палате Липецкой области,. Тогда она заявила, что норма о передаче субъекту внешнего контроля над муниципалитетами касается тех из них, в которых нет возможности организовать полноценный аудит своими силами. Но это не липецкий случай. Ведь ведомство без нареканий выполняло все свои функции. Например, в прошлом году аудиторы выявили 141 случай нарушений в расходах городского бюджета на 1,1 миллиарда рублей (из них 923 миллиона — в бухгалтерском учете, а еще 176 миллионов — в расчетах мэрии по муниципальным контрактам).Началось Всероссийское голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Мэрия предложила выбор между 15 объектами благоустройства следующего года. Но деньги выделят только на пять локаций. Итак,— Завершите то, что начато, — взмолилосяЛипчане вспомнили «Катящиеся камни» — мультифункциональный спорткомплекс в Молодежном парке губернатор Олег Королев обещал сдать еще в 2016 году, Каменный лог, Комсомольский пруд... А тем временем. Наши конкуренты — Великий Новгород, Владикавказ, Владимир, Гатчина, Калуга, Кемерово, Магас, Нальчик, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Тамбов, Тула, Южно-Сахалинск и Ярославль (Москва и Санкт-Петербург не участвуют в конкурсе за явным преимуществом).Мы ждем от наших читателей предположений о преимуществах Липецка перед его конкурентами. Если говорить о новостях культуры, то меценаты установят в Нижнем парке. Он будет состоять из двух плит с барельефами путевого дворца Петра I и липского завода, а также двух парных композиций. Одна из них — фигуры петровского времени: рудознатец и кузнец-литейщик, другая — современные сталевар и строитель-каменщик. Высота композиции около 2,5 метра, ширина — 4 метра.А еще. Тем временем на Театральном спуске рассыпаются подпорные стенки лестницы, являющейся визиткой Липецка с советских времен, и разбегается относительно недавно уложенная тротуарная плитка. Невнимательному театралу или гостю города на этом спуске легко споткнуться, вывихнуть, а то и сломать ногу. Сейчас у мэрии нет средств, чтобы привести Театральный спуск в порядок. Не оказалось денег и. Их хватило на каскад на Петровском спуске, фонтаны на площадях Театральной, Петра Великого и в Нижнем парке, на улице Ленина и у ДС «Звёздный». А еще к 1 мая. На вопрос почему мы внятного ответа не получили.В публикациимы рассказали, почему провалилась идея экс-мэра Евгении Уваркиной о создании поменада вдоль водоотводной канавы от Комсомольского пруда до реки Воронеж. Причин три: благоустройство без общего плана, нерадивые подрядчики и правовой «перетык» (мэрия и региональные экологи ведут споры о принадлежности камыша, которым поросла канава). На выходе — парадокс. Мэрия тратит миллионы на плитку, фонари, деревянные настилы и скамейки, пытаясь создать у липчан иллюзию современного города. А, по сути, платит не за создание набережной, а за попытку забыть о ее существовании. В итоге то, что называют Липовкой, давшей начало городу, превратилось в сточную канаву.Культурны ли липчане? Один из чиновников сказал депутатам, что. В ответ вице-мэр Павел Кузнецов сказал следующее:— У нас есть номера машин, которые могут мешать уборке. Мы отрабатываем с ГИБДД: кого из водителей таких машин нашли — те их убирают, кого нет — дороги остаются с песком.К концу апреля общественные места Липецка все же очистили от зимней грязи. Но в Липецке полно другой грязи: тэгов, надписей и рисунков на стенах зданий и заборах. В начале месяца. В мэрии надеются, что порядка в городе станет больше после того, как комплекс фотофиксации правонарушений «Дозор» стал работать в паре с искусственным интеллектом.: комплекс может заработать для городского бюджета миллионы.GOROD48 попросил читателей назвать. Лидером, по мнению опрошенных, стал Тракторный. Но претензии были и к новым микрорайонам, и к Новолипецку, Опытной, Силикатному и даже центру города: Комсомольскому пруду, улицам Советской, Плеханова, Гагарина.А еще в Липецке — беда с градостроительной политикой. Типичная история — проект застройки большого квартала в границах улиц Гагарина, Балмочных и железной дороги. В этом треугольнике появятся 300 тысяч квадратных метров жилья для более чем 10 тысяч новоселов. А школа здесь одна — 24-я на 500 учеников. На ее месте и на соседнем участке, принадлежащем Минобороны, запланировано построить школу на 1200 мест. Но военные ни в какую не хотят ни передавать участок городу, ни менять на другой.. А еще там нужны детские сады. Один, на 150 мест, обязан возвести один из застройщиков. Еще три детсада — на 160, 100 и 90 мест — разместят на первых этажах многоэтажек или в пристройках к ним. То, что это неправильно, и детсады должны находится в отдельных зданиях, говорил еще депутат горсовета прежнего созыва Евгений Павлов, ноВ апреле случилось неординарное событие:, где собирается возвести многоуровневый высотный жилой комплекс компания «Строймастер», что вызвало бурный протест жителей улиц Космонавтов и Гагарина. Застройщик уже оградил выкупленные земельные участки, хотя пока не получил разрешения на строительство. Этот же застройщик попал в другой скандал: покупатели квартир в трех подъездах ЖК «Архитектор» в «Университетском» не нашли обещанных выходов из дома! Они покупали жилье со сквозными подъездами, а когда получили ключи, убедились, что парадного входа-то и нет!Жильцы вынуждены ходить по стройплощадке: у дома пока нет дороги, она — проезд для строительной техники. Люди будут они пересекаться с машинами, въезжающими в подземные парковки или выезжающими из нее, что опасно. Разгневанные новоселы требуют сразу от нескольких ведомств дать правовую оценку действиям застройщика и вернуть им вторые входы в дом. Застройщик же уверяет долевиков в том, что закон не нарушен.Не решаемы и проблемы со старым жилфондом. В Липецке работают 92 управляющие компании. Ко многим из них есть претензии:. Но как ни штрафует нерадивых Госжилинспекция, дела не становятся лучше. Чиновники признают, что рынок управления домами в Липецке давно поделен между парой десятков бизнесменов, которые просто меняют одни вывески на другие. Это ведет к непрозрачности бизнеса: у компаний-дублеров помимо новых названий — и новые реквизиты для платежек. Но где старые владельцы, там старые проблемы. А еще выяснилось, что. По данным следствия, они завышали стоимость выполненных работ, а денежную разницу присваивали. Полицейские возбудили четыре уголовных дела о мошенничестве.А вот новость, достойная нашей традиционной рубрики «Ну и ну!»:. Администрация изолятора обратилась в суд с иском к общественнику Сурену Акобяну, рассказавшему об условиях содержания экс-спикера горсовета Александра Афанасьева, обвиняемого в мошенничестве. Истец оспаривает рассказ Акобяна об условиях в камере №43, где пребывает вип-арестант: полумраке, потеках на стенах, одноразовой посуде, из которой тот питался, санузле без освещения, подобию матраса на его спальном месте, отсутствии постельного белья. В защиту иска СИЗО представило суду заявление Афанасьева: разрешения на публикацию не давал, постельным бельем и посудой обеспечен, получает трехразовое питание, претензий ни к содержанию, ни к сотрудникам изолятора не имеет.— Репутация и достоинство СИЗО в РФ уже звучит, как анекдот, — резюмировалаА еще. В мэрии считают, что существующие штрафы утратили воспитательную функцию. Горсовет поддержал предложение увеличить штраф за первую неоплаченную парковку до 2 000 рублей, а за рецидив — до 3 000 рублей. Одобренную в Липецком горсовете законодательную инициативу теперь рассмотрит областной Совет.