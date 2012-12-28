53 минуты назад
Двое рыбаков перевернулись на лодке, один из них утонул
Тело погибшего из реки сегодня достали спасатели.
«Тело передано сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств и установления причины смерти», — сообщили в МЧС.
Как рассказали GOROD48 в областном управлении МВД, известно, что двое мужчины ловили рыбу с лодки. Лодка опрокинулась, один из рыбаков сумел выплыть, а второй утонул.
