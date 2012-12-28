Двое рыбаков перевернулись на лодке, один из них утонул

Тело погибшего из реки сегодня достали спасатели.



Утром 30 апреля водолазы-спасатели достали из реки Воронеж у села Синдякино Хлевенского округа тело 64-летнего мужчины.«Тело передано сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств и установления причины смерти», — сообщили в МЧС.Как рассказали GOROD48 в областном управлении МВД, известно, что двое мужчины ловили рыбу с лодки. Лодка опрокинулась, один из рыбаков сумел выплыть, а второй утонул.