Общество
613
59 минут назад
16

Штрафы за нарушение правил парковки в Липецке вырастут вдвое

В мэрии считают, что существующие штрафы утратили воспитательную функцию.

Сегодня на сессии горсовета начальник управления муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий липецкой мэрии Оксана Богаткова предложила увеличить штраф за первую неоплаченную парковку до 2 000 рублей, а за рецидив — до 3 000 рублей.

По словам Богатиковой, в прошлом году по соответствующей ст. 5.15 КоАП Липецкой области на нарушителей было наложено 7 млн рублей штрафов. Однако существующие штрафы утратили воспитательную функцию из-за незначительно разницы между суммой наказания в 500 рублей и 360 рублями, которые нужно заплатить за суточную стоянку в центре Липецка (сейчас за первое такое нарушение по ст. 5.15 КоАП Липецкой области предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей, за повторное нарушение — от 1000 до 2500 рублей). Более того, водители игнорируют требования об оплате парковок: за первые восемь месяцев прошлого года стоянку не оплатил каждый третий водитель (чуть более 14 тысяч случаев), а количество повторных нарушений правил выросло аж на 290% (до 3768 случаев).

Депутаты не спорили, хотя ранее, когда это предложение рассматривала профильная комиссия горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству, два ее члена из десяти отказались поддержать мэрию.

Одобренную в Липецком горсовете законодательную инициативу теперь рассмотрит областной Совет.
Комментарии (16)

санитар
21 минуту назад
Национализировать
Ксения
24 минуты назад
Не ужели давно пора ?
Штраф должен
25 минут назад
быть не 2 или 3 тысячи рублей, а 20 или 30 тысяч рублей!
Нардеп
27 минут назад
А администрация не считает нужным вернуть проезжую часть на * в центре города Липецк отданную под парковки, например на той же улице Плеханова??? Где из 4 полос почему-то получится 2!
Лариса
29 минут назад
На парковку на газонах рассматривают штраф??? Вся придомовая газонная территория на ул.Кривенкова превращена в автостоянку, машинами прикатан весь газон, только грязь и пыль ! Когда будут приняты меры к хамам- водителям!
Савелий
30 минут назад
Чем выше размер штрафа, тем ниже собираемость этого самого штрафа. Сделайте штраф 10000 руб. за это правонарушение и не получите ни копейки.
ну
39 минут назад
а кто бы сомневался
Выключите интернет
41 минуту назад
Ваши парковки никто не сможет оплачивать,умники!
44 минуты назад
Как быть с транспортными средствами, которые могут стоять длительное время в зоне действия знака 3.27 Остановка запрещена?
Липа
44 минуты назад
Нарушение правил парковки и неоплаченная парковка это разные вещи и статьи
