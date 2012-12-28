Штрафы за нарушение правил парковки в Липецке вырастут вдвое
В мэрии считают, что существующие штрафы утратили воспитательную функцию.
По словам Богатиковой, в прошлом году по соответствующей ст. 5.15 КоАП Липецкой области на нарушителей было наложено 7 млн рублей штрафов. Однако существующие штрафы утратили воспитательную функцию из-за незначительно разницы между суммой наказания в 500 рублей и 360 рублями, которые нужно заплатить за суточную стоянку в центре Липецка (сейчас за первое такое нарушение по ст. 5.15 КоАП Липецкой области предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей, за повторное нарушение — от 1000 до 2500 рублей). Более того, водители игнорируют требования об оплате парковок: за первые восемь месяцев прошлого года стоянку не оплатил каждый третий водитель (чуть более 14 тысяч случаев), а количество повторных нарушений правил выросло аж на 290% (до 3768 случаев).
Депутаты не спорили, хотя ранее, когда это предложение рассматривала профильная комиссия горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству, два ее члена из десяти отказались поддержать мэрию.
Одобренную в Липецком горсовете законодательную инициативу теперь рассмотрит областной Совет.
