На «Звёздном» ветром сдуло букву: сейчас её возвращают на место

В Липецке продолжают подводить итоги непогоды.

Ещё днём 26 апреля на Дворце спорта «Звёздный» сдуло ветром пластиковую букву «З», и «ЗВЕЗДНЫЙ» превратился в «ВЕЗДНЫЙ».Как рассказали GOROD48 в спортшколе №11, падение буквы заметили сами работники Дворца спорта — примерно в обед они услышали грохот и вышли на улицу посмотреть, что произошло. Оказалась — пластиковая буква «З» со светодиодной подсветкой упала и часть её раскололась. Восстановили её своими силами сотрудники спортшколы и сейчас устанавливают на место.