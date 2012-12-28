Весенней уборке Липецка мешают припаркованные на дорогах машины
В горсовете назвали недостаточными усилия мэрии по работе с горожанами, живущими в новых микрорайонах.
По состоянию на сегодня приведены в порядок 1,5 км водоотводных канав на улицах XX Партсъезда, 9 января, 40 лет Октября, восстановлены 14 колодцев ливневой канализации. Коммунальщики моют остановочные павильоны, дорожные ограждения. С дорог и тротуаров вывезено более 3,5 тысячи тонн грязи, главным образом остатков противогололедных материалов, 94 тысячи тонн мусора с несанкционированных свалок и собранного на субботниках, 62 тонны старых покрышек. Было сказано, что на уборке задействованы пять подметально-уборочных комплексов «Бродвей» и четыре коммунальные машины-пылесоса (ранее GOROD48 рассказывал, что на уборку выезжает только половина такой техники из-за нехватки водителей в МБУ «Управление благоустройства Липецка»). В ближайшее время запланирован ремонт подъездных путей к кладбищам и дорог по садоводческим маршрутам.
Вице-спикер горсовета Игорь Подзоров назвал отчет Александра Суворина округлым и общим. Он сказал, что не понимает, мало ли сделано для полной уборки города или нет, поскольку в докладе не названо процентного соотношения сделанного к необходимому. Депутат также спросил, когда департамент собирается перейти к наведению порядка на улицах, не относящихся к приоритетным? Из ответа следовало, что задача-максимум мэрии — привести Липецк в порядок к 1 мая. Приоритет — центральные улицы, по которым ходит общественный транспорт. «Мусор вывозится, грунтовых наносов на дорогах еще много, ведь зимой мы высыпали на них порядка 30 тысяч тонн пескосоляной смеси и все это надо вывозить».
К 1 мая департамент планирует вывезти с дорог 20 тысяч тонн песка и грязи, с мест несанкционированных свалок — порядка 200 тонн мусора и еще 150 тонн мусора, собранного на субботниках.
Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев рассказал как о нерешаемой проблеме об уборке обочин дорог в новых микрорайонах. Крайние полосы давно стали парковками, и многие машины стоят на одних и тех же местах годами. Он спросил, есть ли у мэрии какие-то варианты уборки с информированием горожан? Применяются ли для уборки временные знаки дорожного движения или принудительная эвакуация транспорта?
— Все вопросы решаем в ручном режиме. У нас есть номера машин, которые могут мешать уборке. Мы отрабатываем с ГИБДД: кого из водителей таких машин нашли — те их убирают, кого нет — дороги остаются с песком, — ответил вице-мэр Павел Кузнецов:
Борис Понаморев отметил, что этого явно недостаточно, и нужно извещать жителей новых районов об уборке всеми возможными способами. Депутат Андрей Бугаков обратил внимание на другую беду: грязь на дороге к самой большой школе Липецка, во «Взлетном». Очень грязно и на городских окраинах, в частности, в поселке 10-я Шахта. «Про Северный Рудник я вообще молчу». А заместитель председателя депутатской комиссии Екатерина Пинаева предложила мэрии активнее пользоваться Правилами благоустройства Липецка, привлекать бизнес к уборке прилегающей к их объектам территории.
На заседании комиссии прозвучало обещание отремонтировать летом большими картами улицы Советскую и Студеновскую. Напомним, что такой ремонт эти улицы видели два года назад. Не пора ли ту же Советскую, видевшую капремонт девять лет назад, отремонтировать целиком?
