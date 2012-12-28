Лишенный прав многодетный дальнобойщик попал за рулем тягача: его оштрафовали на 150 000 рублей
Происшествия
Липчанин выхватил в Пензе у пенсионерки пакет с 10 миллионами рублей
Происшествия
В Липецкой области осталось всего 32 участника Великой Отечественной
Общество
68-летняя пенсионерка перевела «на проверку» 1,6 миллиона рублей
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Весенней уборке Липецка мешают припаркованные на дорогах машины
Общество
Тяга к искусству: кражу 150 кистей для рисования записала камера наблюдения
Происшествия
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
Лишённый прав липчанин купил поддельное удостоверение за 10 000 рублей и ездил с ним пять лет
Происшествия
Липецкая вечЁрка: каскадный фонтан на улице Неделина, таран на площади Победы и последний фронтовой взвод
Общество
Читать все
Общество
Весенней уборке Липецка мешают припаркованные на дорогах машины

В горсовете назвали недостаточными усилия мэрии по работе с горожанами, живущими в новых микрорайонах.

До 1 мая в Липецке должна завершиться весенняя уборка города, предусматривающая вывоз с улиц оставшейся после зимы грязи. Об этом комиссии горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета сообщил председатель профильного департамента мэрии Александр Суворин.

По состоянию на сегодня приведены в порядок 1,5 км водоотводных канав на улицах XX Партсъезда, 9 января, 40 лет Октября, восстановлены 14 колодцев ливневой канализации. Коммунальщики моют остановочные павильоны, дорожные ограждения. С дорог и тротуаров вывезено более 3,5 тысячи тонн грязи, главным образом остатков противогололедных материалов, 94 тысячи тонн мусора с несанкционированных свалок и собранного на субботниках, 62 тонны старых покрышек. Было сказано, что на уборке задействованы пять подметально-уборочных комплексов «Бродвей» и четыре коммунальные машины-пылесоса (ранее GOROD48 рассказывал, что на уборку выезжает только половина такой техники из-за нехватки водителей в МБУ «Управление благоустройства Липецка»). В ближайшее время запланирован ремонт подъездных путей к кладбищам и дорог по садоводческим маршрутам.

Вице-спикер горсовета Игорь Подзоров назвал отчет Александра Суворина округлым и общим. Он сказал, что не понимает, мало ли сделано для полной уборки города или нет, поскольку в докладе не названо процентного соотношения сделанного к необходимому. Депутат также спросил, когда департамент собирается перейти к наведению порядка на улицах, не относящихся к приоритетным? Из ответа следовало, что задача-максимум мэрии — привести Липецк в порядок к 1 мая. Приоритет — центральные улицы, по которым ходит общественный транспорт. «Мусор вывозится, грунтовых наносов на дорогах еще много, ведь зимой мы высыпали на них порядка 30 тысяч тонн пескосоляной смеси и все это надо вывозить».

К 1 мая департамент планирует вывезти с дорог 20 тысяч тонн песка и грязи, с мест несанкционированных свалок — порядка 200 тонн мусора и еще 150 тонн мусора, собранного на субботниках.

Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев рассказал как о нерешаемой проблеме об уборке обочин дорог в новых микрорайонах. Крайние полосы давно стали парковками, и многие машины стоят на одних и тех же местах годами. Он спросил, есть ли у мэрии какие-то варианты уборки с информированием горожан? Применяются ли для уборки временные знаки дорожного движения или принудительная эвакуация транспорта?

— Все вопросы решаем в ручном режиме. У нас есть номера машин, которые могут мешать уборке. Мы отрабатываем с ГИБДД: кого из водителей таких машин нашли — те их убирают, кого нет — дороги остаются с песком, — ответил вице-мэр Павел Кузнецов:

Борис Понаморев отметил, что этого явно недостаточно, и нужно извещать жителей новых районов об уборке всеми возможными способами. Депутат Андрей Бугаков обратил внимание на другую беду: грязь на дороге к самой большой школе Липецка, во «Взлетном». Очень грязно и на городских окраинах, в частности, в поселке 10-я Шахта. «Про Северный Рудник я вообще молчу». А заместитель председателя депутатской комиссии Екатерина Пинаева предложила мэрии активнее пользоваться Правилами благоустройства Липецка, привлекать бизнес к уборке прилегающей к их объектам территории.

На заседании комиссии прозвучало обещание отремонтировать летом большими картами улицы Советскую и Студеновскую. Напомним, что такой ремонт эти улицы видели два года назад. Не пора ли ту же Советскую, видевшую капремонт девять лет назад, отремонтировать целиком?
уборка дорог
парковка
Комментарии (4)

10 минут назад
Тысячи тонн грязи, а где ее взвешивают?
Ответить
Житель
22 минуты назад
Зимой все дворы и дороги в снегу и льду были тоже из-за машин))))
Ответить
Сселки
24 минуты назад
а в Сселках что вам мешает убрать дороги?
Ответить
Ну, Ну..
27 минут назад
На Ковалева машины не припаркованы, скоро по обочинам одуванчики зацветут. Вся глина и песок лежит вдоль пешеходного тротуара, в дождь не пройти - машины летят, вся эта жижа летит на дорожку. А вот эту самую дорожку и остановки недавно почистили. но с дороги опять вся грязь на нихю Мартышкин труд
Ответить
