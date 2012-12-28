Два человека пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Лады»
За сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими.
«По предварительным сведениям, водитель «Лады» не предоставил преимущества в движение встречному автомобилю «ВАЗ-2112» под управлением 45-летнего водителя», — рассказали об обстоятельствах аварии в Госавтоинспекции.
Вчера на дорогах области автоинспекторы зарегистрировали еще 19 столкновений, они обошлись без пострадавших.
«На территории Липецкой области выявлены 4166 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены три водителя, за неиспользование ремней безопасности — 393. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3 842 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях выявлено 33 нарушения», — говорится в сводке дорожных происшествий.
Фото Управления Госавтоинспекции по Липецкой области
