Два человека пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Лады»

За сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими.



Вечером 29 апреля в Ельце на улице Орджоникидзе столкнулись «Лада Приора» и «ВАЗ-2112» . В аварии получили травмы 59-летний водитель «Лады» и 21-летний пассажир «ВАЗа».«По предварительным сведениям, водитель «Лады» не предоставил преимущества в движение встречному автомобилю «ВАЗ-2112» под управлением 45-летнего водителя», — рассказали об обстоятельствах аварии в Госавтоинспекции.Вчера на дорогах области автоинспекторы зарегистрировали еще 19 столкновений, они обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области выявлены 4166 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены три водителя, за неиспользование ремней безопасности — 393. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3 842 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях выявлено 33 нарушения», — говорится в сводке дорожных происшествий.