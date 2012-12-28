Опубликован график отключения горячей воды в Липецке
Общество
601
27 минут назад

Губернатор Игорь Артамонов в будничной обстановке открыл 1-ю поликлинику

35 тысяч жителей центра Липецка получили практически новое медучреждение с «умным» оборудованием и мягкими диванами.

В Липецке завершен первый этап капремонта поликлиники №1 на улице Советской. Уже 4 мая она примет пациентов.

Результат двухлетнего ремонта сегодня оценил губернатор Игорь Артамонов. Обошлось без традиционного перерезания ленточки: визит главы региона был будничным и деловым. Он проверил эргономику пространств поликлиники, новое оборудование и готовность персонала вернуться к привычному ритму работы после вынужденного переезда.

История этого ремонта могла бы стать сценарием для антикризисного учебника. Он начался весной 2024 года с бюджетом в 143 миллиона рублей. Терапевты и узкие специалисты поликлиники переехали на время большой стройки в детскую поликлинику на Зегеля, а эндоскописты — в БСМП. Все думали, что эта история будет недолгой, ведь подрядчик, ООО «ПромЭнергоСтрой», обещал закончить ремонт к 1 сентября. Но уже к ноябрю работы встали.

Главный врач поликлиники Мария Гулевская вспоминает осень 2024 года без прикрас:

— Когда в ноябре я приняла поликлинику, здесь было два рабочих, которые пытались что-то делать, и совершенно неконтактный руководитель подрядной организации. Месяц мы с ним пытались договориться, но не удалось.

Региональный минздрав зафиксировал претензии и к срокам, и к качеству ремонта, а подрядчик «ПромЭнергоСтрой» потребовал деньги за неоплаченные работы. Разбирательство перешло в арбитраж, и в октябре 2025 года стороны. Итогом суда стало мировое соглашение

Чтобы не терять время, еще летом 2025 года региональный минздрав проторговал отдельный контракт на монтаж вентиляции в поликлинике, а после суда заключил полноценный договор на 83 миллиона рублей с компанией «МонтажТехСтрой», отремонтировавшей до этого 2-ю и 4-ю поликлиники, а потом и липецкий филиал РУМа. Новым строителям пришлось несладко: пришлось целиком менять всю электропроводку, частично — систему отопления, заново штукатурить кривые стены и выравнивать полы. Но результат того стоил.

Поликлиника №1, к которой приписаны 35 тысяч липчан, рассчитана на 600 посещений в смену. Теперь это место, куда не стыдно войти. То, что ещё год назад казалось недосягаемым, сегодня стало реальностью липецкого здравоохранения.

Губернатор оценил те ключевые улучшения, которые увидел: доступную среду для маломобильных пациентов, удобную навигацию для посетителей, новые рабочие места персонала, новое медоборудование и мебель.

Первое, что сразу бросается в глаза — светлые холлы с моющейся краской на стенах и мощным искусственным освещением вместо прежних полутемных коридоров. Все это зрительно расширяет пространство. Вдоль стен стоят не старые металлические кресла, а мягкие диваны (мебель и оборудование закупались по отдельному 33-миллионному контракту). Оборудована зона отдыха с кулерами, где желающие смогут попить чай и кофе.

Особая гордость Марии Гулевской — новый большой кабинет прямо у регистратуры для приема маломобильных пациентов с удобным подъездом к нему и широкой дверью для коляски. К такому пациенту можно будет пригласить любого специалиста и даже привезти необходимое оборудование. Конечно, и регистратура новая — без пухлых бумажных карт пациентов. Кстати, несмотря на большой процент пожилого населения в центре города, всеми видами предварительной записи на прием пользуются 80% людей.

В цокольном этаже установлено тяжёлое оборудование: новые рентген-аппарат, маммограф, флюорограф. Цифровизация позволяет использовать искусственный интеллект для обработки анализов и снимков, полученных на диагностическом оборудовании. Вся эта информация сразу же будет попадать на мониторы врачей.

— Первый этап ремонта поликлиники завершен. Мы готовы к работе на первом этаже и на трети цокольного помещения. Уже 4 мая начнем прием пациентов. Сюда вернутся абсолютно все службы, которые оказывают лечебную помощь, работают с людьми: два терапевтических отделения, отделение врачей-специалистов, хирургическое отделение, отделения неотложной помощи и медицинской профилактики, кабинет вакцинации. Также мы заберем часть диагностического оборудования. Расширено хирургическое отделение, появилась своя операционная, перевязочные разделены на чистую и гнойную. Приписанным к нашей поликлинике людям не нужно будет ездить в поликлиники на проспект Победы и на Петра Смородина. К сожалению, персоналу пока придётся немножко поджаться. Мы бы, конечно, хотели их свободно и просторно рассадить, но это станет возможным только к концу года, — сообщила главе региона Мария Гулевская.

Игорь Артамонов как дотошный руководитель обратил внимание на детали, которые ускользают от посторонних: спросил про использование видеоэндоскопических стоек и необходимость наркоза при некоторых процедурах, поинтересовался, не растерял ли коллектив квалификацию за время скитаний.

— Нет, конечно. Только приобрели. Молодёжь пришла. У нас шикарный кадровый состав, — заверила Мария Гулевская.

Губернатор также анонсировал приобретение двух новых компьютерных томографов для замены вышедших из строя. Один из них точно появится в больнице скорой помощи.

… Однако точка в истории ремонта пока не поставлена. Уже 4 мая «МонтажТехСтрой» приступает ко второму этапу (контракт на 84,9 млн рублей). Впереди — обновление второго этажа и двух третей цоколя, куда позже переедет стоматология с особой подводкой воды и отделение функциональной диагностики.

— В ноябре весь ремонт однозначно закончим. Новый год все будут встречать в своих стенах, но в новом качестве, — пообещала губернатору Мария Гулевская.
