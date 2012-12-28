Остановочный павильон в Ельце расстрелял 19-летний парень
Юношу отыскали полицейские. У него изъят пистолет.
«Оружие изъято. Организован комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки действиям молодого человека будет дана юридическая оценка», — рассказали в УМВД России по Липецкой области.
Одна панель такого павильона стоит от 10 000 рублей.
