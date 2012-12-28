Ночные заморозки продержатся в Липецкой области еще один день

Погода возвращается к норме.



В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием восточной периферии европейского антициклона, установится сухая погода, осадки маловероятны.Среднесуточные температуры составят: 2 мая - 5-7 градусов тепла, что на 5-7 градусов ниже нормы, 3 мая — 8-10 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы, 4 мая — 12-13 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков Ветер ночью переменный, 3-8 м/сек, днем северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2 градусов, днем — от +9 до +14.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 0 до -2, днем — от +11 до +13 градусов.День 2 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году — 5 градусов мороза.