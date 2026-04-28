Сегодня в Липецке: фестиваль правильного кино, готовы ли липчане к 6-дневной рабочей неделе
сегодня, 11:11
В отставку ушла бессменный председатель Счётной палаты Липецка Марина Зиборова
На своем посту она провела 21 год.
Ведомство по контролю расходов муниципалитета было создано в 2005 году как контрольно-счетная комиссия горсовета, а затем, с 2008 года, работало как Счётная палата города. Все это время палату возглавляла Марина Зиборова. За свою деятельность Марина Зиборова награждена знаком отличия «Отличник Министерства по налогам и сборам», знаком «За заслуги перед городом Липецком» и почетным знаком «За развитие местного самоуправления»; в 2016 году стала заслуженным экономистом Российской Федерации.
У депутатов не было вопросов к Марине Зиборовой. Отставку главного аудитора города они приняли через процедуру тайного голосования.
Свое решение о досрочном сложении полномочий Марина Зиборова назвала выстраданным. В свою очередь спикер горсовета Евгения Фрай и первый ее заместитель Борис Понаморев, врио главы Липецка Светлана Бедрова, депутаты Светлана Тюнина и Вера Урываева, председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова поблагодарили Марину Зиборову за ее многолетний добросовестный труд на благо города. Ей вручили букеты цветов, поздравительные адреса от горсовета и мэрии.
Отставки могло бы и не быть, если бы 31 марта горсовет не проголосовал за передачу полномочий Счётной палаты Липецка Контрольно-счетной палате Липецкой области, против чего выступила Марина Зиборова. В феврале на заседании профильной комиссии горсовета она заявила, что норма о передаче субъекту внешнего контроля над муниципалитетами касается тех муниципальных образований, в которых нет возможности организовать полноценный аудит своими силами. «Это не наш случай. Счетная палата является постоянно действующим органом муниципального финансового контроля, внесена в Устав города». В районах области, ставшими муниципальными образованиями, аудитом занимались один-два человека. В Счетной палате Липецка работают 13 человек.
Также Марина Зиборова считала этот шаг лишним, поскольку палата без нареканий выполняла все свои функции. Например, в прошлом году аудиторы выявили 141 случай нарушений в расходах городского бюджета на 1,1 миллиарда рублей (из них 923 миллиона — в бухгалтерском учете, а еще 176 миллионов — в расчетах мэрии по муниципальным контрактам).
Так как к ее мнению не прислушались, Зиборова, давно получившая право на выход на пенсию, решила уйти в отставку. Как стало известно GOROD48, почти всему коллективу Счётной палаты Липецка предложено перейти в областную структуру.
