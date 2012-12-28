В Липецкой области сухо и до +17

Ночных заморозков больше не ожидается.

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять европейский антициклон, установится сухая погода, осадки маловероятны.Среднесуточные температуры составят: 3 мая – 8-10 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 4 мая – 12-13 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 5 мая – 15-16 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 мая в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью слабый, днем южный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5, днем – от +12 до +17.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +15 до +17 градусов.День 3 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 3 градусов мороза.