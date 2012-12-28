Липецкая вечЁрка: график отключения горячей воды, первая отремонтированная дорога, и светофор раздробил пешеходу кости
Трое приятелей похитили случайного прохожего, угрожали отрезать палец и украли более 200 000 рублей
Житель области подозревается в финансировании признанной нежелательной в РФ иностранной организации
Происшествия
1312
сегодня, 10:17
4
Упавший на пенсионеров светофор эксплуатировался пять лет
При этом срок службы конструкции составляет 15 лет.
«Специалисты уже осмотрели все светофорные объекты и опоры от данного производителя. На одном из них выявили трещину.
По факту произошедшего направят претензию на завод-изготовитель. Также будет проведена экспертиза, чтобы установить точные причины падения. Демонтированный светофор сохранён и передан для обследования», — сообщили в администрации города.
Сейчас на месте происшествия установлена временная конструкция. На следующей неделе «Липецкгорсвет» установит новый светофор.
Напомним, сегодня СК возбудил по факту происшествия уголовное дело о халатности.
1
5
6
0
2
Комментарии (5)