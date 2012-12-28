Упавший на пенсионеров светофор эксплуатировался пять лет

При этом срок службы конструкции составляет 15 лет.

Срок службы конструкции, упавшей на супружескую пару 28 апреля, составляет 15 лет, при этом она эксплуатировалась пять лет, рассказали в администрации Липецка после встречи врио главы города Светланы Бедровой с заместителем председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрием Сапрыкиным и руководителем «Липецкгорсвета» Геннадием Мерзликиным.

«Специалисты уже осмотрели все светофорные объекты и опоры от данного производителя. На одном из них выявили трещину.

По факту произошедшего направят претензию на завод-изготовитель. Также будет проведена экспертиза, чтобы установить точные причины падения. Демонтированный светофор сохранён и передан для обследования», — сообщили в администрации города.

Сейчас на месте происшествия установлена временная конструкция. На следующей неделе «Липецкгорсвет» установит новый светофор.

Напомним, сегодня СК возбудил по факту происшествия уголовное дело о халатности.

Комментарии (5)

48
сегодня, 10:30
нужно смотреть видео, за пару дней до этого козырек, светофора лежал на асфальте на стороне маэстро, мб с этого светофора.
СССР
сегодня, 10:30
стояли по 50 лет!
Помню
сегодня, 10:27
А ещё они горят как факел
007
сегодня, 10:23
Какие 15 лет.? Их качает при ветре как лодку
