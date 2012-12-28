Происшествия
720
57 минут назад
2

В Липецкой области разбойничал таксист, но теперь его поймали

Вызвавшая извозчика супружеская пара запомнит поездку на всю жизнь.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Усманский» совместно с коллегами из других регионов задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в нескольких преступлениях.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, с заявлением в полицию обратилась супружеская пара из Московской области, которая приехала в Усманский округ на отдых. Как указала 50-летняя потерпевшая, они с супругом решили вернуться домой на такси. Водитель потребовал оплатить поездку сразу, а во время неблизкого пути супругов разморило и они уснули. Чем и воспользовался злоумышленник. Таксист выудил из сумочки женщины мобильный телефон женщины и через банковское приложение перевёл на свои расчётные счета более 152 тысяч рублей. В сумочке он увидел ещё один сотовый телефон, который решил похитить.

Подозреваемому 37 лет, он является жителем Тульской области, задержали его в Ленинградской области.

Похищенный мобильник изъят, а вот деньги мужчина успел потратить. Расследование по частям 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ занимаются усманские следователи, на этот период подозреваемый заключён под стражу. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Кража
такси
Комментарии (2)

Липчанин 1
13 минут назад
Наши люди на такси в булошную не ездят.
Семион
36 минут назад
Так сильно разморить обоих может только по пьянке.
