В Липецкой области разбойничал таксист, но теперь его поймали
Вызвавшая извозчика супружеская пара запомнит поездку на всю жизнь.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, с заявлением в полицию обратилась супружеская пара из Московской области, которая приехала в Усманский округ на отдых. Как указала 50-летняя потерпевшая, они с супругом решили вернуться домой на такси. Водитель потребовал оплатить поездку сразу, а во время неблизкого пути супругов разморило и они уснули. Чем и воспользовался злоумышленник. Таксист выудил из сумочки женщины мобильный телефон женщины и через банковское приложение перевёл на свои расчётные счета более 152 тысяч рублей. В сумочке он увидел ещё один сотовый телефон, который решил похитить.
Подозреваемому 37 лет, он является жителем Тульской области, задержали его в Ленинградской области.
Похищенный мобильник изъят, а вот деньги мужчина успел потратить. Расследование по частям 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ занимаются усманские следователи, на этот период подозреваемый заключён под стражу. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
