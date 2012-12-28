сегодня, 14:47
Светлана Бедрова: «Приняли решение завершить отопительный сезон 30 апреля»
Отключение будет проходить поэтапно, в течение нескольких дней.
«По нормативу среднесуточная температура должна держаться на уровне +8 градусов в течение нескольких дней. Формально этот показатель ещё не достигнут, но уже на этой неделе ожидается потепление, а на следующей, по прогнозам синоптиков, установится устойчивая тёплая погода.
С учётом этого решили не затягивать, чтобы не заходить в новый расчётный период и не начислять оплату тем, кто без счетчиков, за полный следующий месяц из-за нескольких дней.
Отключение будет проходить поэтапно, в течение нескольких дней. Все профильные службы к этому готовы», — сообщила Светлана Бедрова в соцсетях.
