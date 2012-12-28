Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Всю неделю в Липецке не было даже неблагоприятных метеоусловий
Погода в Липецке
44-летний липчанин подозревается в убийстве матери
Происшествия
Энергетики хотят прекратить отопительный сезон в Липецке к 1 мая
Общество
Акт вандализма в Ельце записала уличная камера
Происшествия
В Липецкую область возвращается похолодание
Погода в Липецке
На одиннадцати улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Возмущения в очереди в кассу обернулись штрафом
Происшествия
Сегодня в Липецке: на улице снег, родители школьников рассказали, куда планируют поступать их дети
Общество
91-летняя липчанка умерла после пожара
Происшествия
Вор в маске и капюшоне отжал дверь магазина и вынес алкоголь и сигареты
Происшествия
«Ларгус» влетел в дерево на тротуаре: водитель госпитализирован
Происшествия
Читать все
Субботник в Липецке: не только уборка, но и выбор объектов для благоустройства
Общество
Светлана Бедрова: «Приняли решение завершить отопительный сезон 30 апреля»
Общество
В Липецкой области полторы тысячи детей не привиты ни от каких заболеваний
Общество
В Липецке опять ремонтируют театр драмы имени Л.Н. Толстого
Общество
Вы согласны, что у природы нет плохой погоды?
Говорит Липецк
Мужчина с пистолетом в руках привлек внимание полиции на улице Юбилейной
Происшествия
В Липецкой области заработала «горячая линия» по клещам
Здоровье
Поворот через две сплошные закончился штрафом для водителя «Мерседеса»
Происшествия
Суд отправил под домашний арест чаплыгинскую чиновницу подозреваемую в афере с муниципальным контрактом
Происшествия
Ещё одного чиновника оштрафовали за плохую уборку снега
Общество
Читать все
Общество
1769
сегодня, 14:47
16

Светлана Бедрова: «Приняли решение завершить отопительный сезон 30 апреля»

Отключение будет проходить поэтапно, в течение нескольких дней.

Как и предполагал GOROD48, отопительный сезон в Липецке завершится 30 апреля, такое решение приняла врио главы городской администрации Светлана Бедрова.

«По нормативу среднесуточная температура должна держаться на уровне +8 градусов в течение нескольких дней. Формально этот показатель ещё не достигнут, но уже на этой неделе ожидается потепление, а на следующей, по прогнозам синоптиков, установится устойчивая тёплая погода.

С учётом этого решили не затягивать, чтобы не заходить в новый расчётный период и не начислять оплату тем, кто без счетчиков, за полный следующий месяц из-за нескольких дней.

Отключение будет проходить поэтапно, в течение нескольких дней. Все профильные службы к этому готовы», — сообщила Светлана Бедрова в соцсетях.
отопление
9
2
2
24
7

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Юлия
7 минут назад
О людях надо думать. Нельзя отключать отопление, пока нет устойчивой теплой погоды.
Ответить
Липчанин
28 минут назад
Наконец-то дождались отключения, а то думали уж все лето топить будут!
Ответить
А почему
30 минут назад
Сейчас уже в военном городке нет горячей воды.
Ответить
М
57 минут назад
Сами себе противоречат! "чтобы не заходить в новый расчётный период ", но отключать будем поэтапно в несколько дней(ох уж эти несколько дней, угораздит же их на май попасть). Чтобы ЖКХ, да не содрали денег, да где же вы такое видели?! Им ещё на это отопление лететь на юг.
Ответить
гостья
58 минут назад
опубликуйте график отключения горячей воды пожалуйста ! Надо подговиться
Ответить
НАДЕЖДА
53 минуты назад
График отключения горводы пишут в вашей платежке.
Ответить
Леша
сегодня, 15:21
Ура за май платить не придется!
Ответить
Весна как осень
сегодня, 15:16
Не будем платить за отопление, заплатим за электричество, если оно будет. По опыту прошлых сезонов, от перегруза сидели через день со свечами. А в нашых панельках без обогревателей не обойтись. Газ тоже проблему сырых стен не решит.
Ответить
отлично!
сегодня, 15:15
наконец-то власть приняла правильное решение. за 2-3 дня не замёрзнем, а платить за целый месяц из-за пары дней нерационально.
Ответить
Спасибо
сегодня, 15:15
за тепло в квартирах.
Ответить
мси серж
сегодня, 15:04
температура должна фактически быть а не теоретически по прогнозу. вот и сделайте выборку у кого прибор того и топите далее а у кого норматив отключите.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить