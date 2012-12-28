Общество
506
сегодня, 12:22
7

Горсовет согласовал установку скульптур в Нижнем парке

При этом депутаты одобрили предложение мэрии без единого вопроса.

Сегодня на сессии горсовета вице-мэр Липецка Светлана Сурмий представила предложение комиссии городской администрации по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов об установке в Нижнем парке памятника, посвященного зарождению металлургии.

Светлана Сурмий рассказала о самом памятнике. Он будет состоять из двух плит с барельефами путевого дворца Петра I и липского завода, а также двух парных композиций. Одна из них — фигуры петровского времени: рудознатец и кузнец-литейщик, другая — современные сталевар и строитель-каменщик. Высота композиции около 2,5 метра, ширина — 4 метра. Городу этот памятник, по словам Светланы Сурмий, не будет стоить ни копейки, так как его изготовят и установят на средства меценатов во главе с аграрием Николаем Бобиным (эта группа уже установила в Липецке несколько памятников православным святым и купцу Хренникову).

Никто из депутатов не задал вице-мэру ни одного вопроса насчет этого подарка, очевидно, руководствуясь известной поговоркой «дареному коню в зубы не смотрят».
Комментарии (7)

Ирина
29 минут назад
Зачем? У нас в бюджете лишние деньги?
007
54 минуты назад
Что с программой мой двор?
Наверное
54 минуты назад
Не хватает одной фигуры - как думаете какой в условиях нынешних реалий, ведь их много из нашего региона, даже те кто не планировал ими становится
Патриот
сегодня, 12:44
Правильно, надо славить рабочий люд!!! Ура товарищи, ура!!!
Весело
сегодня, 12:43
Лопату никто не стырит.
Добрая
47 минут назад
Где лопату увидели??!
Весело
сегодня, 12:41
А где скульптура дверьевой. Никто работать не хочет. ТЯЖЕЛО.
