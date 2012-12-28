Опубликовано видео первых минут после падения светофора на супружескую пару
Судя по записи, основной удар пришелся на мужчину.
Светофор упал на 76-летнего мужчину и его 74-летнюю жену днем 28 апреля на пешеходном переходе через улицу Водопьянова.
Мужчина находится в реанимации. У него — целый набор тяжёлых травм: перелом остистых отростков шейных позвонков, грудных позвонков, перелом лопатки, перелом ребер с двух сторон, малый пневмоторакс.
Женщина получила переломы ноги и ребер. Она лечится в отделении травматологии.
Вчера врио главы Липецка Светлана Бедрова заявила о внутренней проверке, которую мэрия проведет по факту этого происшествия. Предположительно, светофор свалил сильный ветер.
Видео Сергея Микляева
