Происшествия
Опубликовано видео первых минут после падения светофора на супружескую пару

Судя по записи, основной удар пришелся на мужчину.

В соцсетях опубликована запись видеорегистратора с первыми минутами после падения на пожилых супругов светофора. На видео мужчина лежит на дороге под стойкой конструкции, а его жена — на тротуаре. 

Светофор упал на 76-летнего мужчину и его 74-летнюю жену днем 28 апреля на пешеходном переходе через улицу Водопьянова. 

Мужчина находится в реанимации. У него — целый набор тяжёлых травм: перелом остистых отростков шейных позвонков, грудных позвонков, перелом лопатки, перелом ребер с двух сторон, малый пневмоторакс. 

Женщина получила переломы ноги и ребер. Она лечится в отделении травматологии.

Вчера врио главы Липецка Светлана Бедрова заявила о внутренней проверке, которую мэрия проведет по факту этого происшествия. Предположительно, светофор свалил сильный ветер. 

Видео Сергея Микляева
несчастный случай
Комментарии (1)

Липчанин
24 минуты назад
Сегодня был свидетелем как монтировали основание под новый светофор. Криво воткнули металлоконструкцию основания светофора, высыпали мешок цемента, следом вылили ведро воды, потом начали сыпать песок. Не бетоном залили, а так сяк. Технология монтажа явно нарушена. Интересно сколько такой светофор простоит.
