Общество
2171
сегодня, 10:15
36

Энергетики хотят прекратить отопительный сезон в Липецке к 1 мая

Продленный из-за непогоды, он уже выбил их из графиков ремонтов теплосетей.

В липецком филиале «РИР-Энерго» хотели бы закончить и без того рекордный отопительный сезон к 1 мая. Продленный из-за похолодания, он уже выбил их из графиков гидравлических испытаний и инвестпрограммы по обновлению теплосетей. Энергетики говорят, что состояние сетей такое, что, по хорошему, их надо обновлять круглый год. Кстати, все свои большие ремонты в Липецке «Квадра», а сейчас «РИР-Энерго», из-за масштабности работ с одной стороны и из-за нерасторопности подрядчиков с другой заканчивают по осени, как говорится, на тоненького — уже тогда, когда надо включать отопление.

«К сожалению, рубильник не в наших руках», — говорят энергетики.

Действительно, рубильник в руках мэрии. Решение о продлении или окончании отопительного сезона должна сегодня принять временно исполняющая полномочия главы Липецка Светлана Бедрова. И ей не позавидуешь: с одной стороны, синоптики не радуют — до 1 мая ни о какой среднесуточной температуре воздуха выше +8 градусов не менее пяти дней подряд нет и речи. С другой стороны по действующему законодательству с жителей домов без ОДПУ — а таких в Липецке большинство — энергетики возьмут за отопление в мае по нормативу за весь месяц даже если батареи выключат на следующей неделе.

Впрочем, десятидневный прогноз говорит о том, что уже с 1 мая температура атмосферного воздуха начнет расти. Так что можно предположить с большой долей уверенности, что Светлана Бедрова примет решение об окончании отопительного сезона к 1 мая.
Комментарии (36)

ха
6 минут назад
все лето в переди, успеют в тенечке полежать возле котлована...
Акула училка
6 минут назад
Надо 30 апреля отключать в любом случае, не хотим огромные счета за май
Гость
16 минут назад
В Москве даже намека нет на отключение, а у нас как всегда испытания. Спасибо мэру, что 15 апреля не отключила.
Липчанка
17 минут назад
Что толку от графика, копать начинают в сентябре.
САИ
17 минут назад
А у нас особо то и не включали. Всю зиму холод (пр.Победы 75). А УК "проспект" к тому же и обонкротилась, конкурсному управляющему не до жителей.
Смешно
19 минут назад
Они проводят какие - то испытания? Это поэтому у них всё рвётся и выходит из строя с началом отопительного сезона? Не опоздают.
кит
20 минут назад
А в Красноярске сейчас тепло +25 !
Советчик
25 минут назад
Должно поблагодарить действующего руководителя за тёплые дни в квартире в период похолодания. Перед смертью не надышишься, поэтому 30 числа самый подходящий вариант для отключения.
Гость
26 минут назад
Отключат, а потом статистику дадут по увеличению заболеваемости. Аптекам прибыль
Гость
29 минут назад
Привыкли с народа деньги сдирать. Все года платим за непредиставленные услуги в октябре и апреле. Всё равно ни весной, ни летом работы не ведутся! Если бы что-то делали, не было бы стольких порывов зимой!
