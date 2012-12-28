Сегодня в Липецке: на улице снег, родители школьников рассказали, куда планируют поступать их дети
Сегодня в Липецке: на улице снег, родители школьников рассказали, куда планируют поступать их дети
сегодня, 10:15
Энергетики хотят прекратить отопительный сезон в Липецке к 1 мая
Продленный из-за непогоды, он уже выбил их из графиков ремонтов теплосетей.
«К сожалению, рубильник не в наших руках», — говорят энергетики.
Действительно, рубильник в руках мэрии. Решение о продлении или окончании отопительного сезона должна сегодня принять временно исполняющая полномочия главы Липецка Светлана Бедрова. И ей не позавидуешь: с одной стороны, синоптики не радуют — до 1 мая ни о какой среднесуточной температуре воздуха выше +8 градусов не менее пяти дней подряд нет и речи. С другой стороны по действующему законодательству с жителей домов без ОДПУ — а таких в Липецке большинство — энергетики возьмут за отопление в мае по нормативу за весь месяц даже если батареи выключат на следующей неделе.
Впрочем, десятидневный прогноз говорит о том, что уже с 1 мая температура атмосферного воздуха начнет расти. Так что можно предположить с большой долей уверенности, что Светлана Бедрова примет решение об окончании отопительного сезона к 1 мая.
Комментарии (36)