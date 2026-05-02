Спорт
237
сегодня, 15:53

«Металлург» не дождался возможности сыграть в Курске

Впервые матч нашей команды не состоялся из-за воздушной угрозы.

Липецкий «Металлург» сегодня должен был сыграть в Курске с «Авангардом», но после двухчасового ожидания матч был отменён из-за воздушной угрозы.

Приехав на стадион, команда получила запрет на выход на поле вплоть до отмены красного уровня. Футболисты двух команд напряжённо томились в подтрибунном помещении, но и спустя пару часов небо над Курском не очистилось.

photo_2026-05-02_13-34-24.jpg+2026-05-02-15.56.04.jpg

Футболисты в ожидании игры

Матч перенесли на резервный день, который определит Футбольная Национальная Лига. По информации GOROD48, команды встретятся не раньше июля - до этого свободных выходных дней в графике игр у «Металлурга» и «Авангарда» просто нет, а среди недели во второй лиге играют крайне редко. Наиболее вероятная дата 11 июля - спустя неделю после окончания первого круга.

Напомним, что до этого игры «сталеваров» никогда не отменили из-за воздушной опасности. В прошлом году домашний матч со «Знаменем Труда» из Орехово-Зуево был сдвинут на один час из-за красного уровня в Липецке.

На сегодняшнем совещании в Курске представители «Металлурга» предложили перенести игру в Липецк, так как в Курске нередко игры прерывают в самом разгаре по причине воздушных угроз. При этом в прошлом сезоне «Авангард» принимал соперников в соседнем Орле, а в этом году ему разрешили играть дома, но... без болельщиков.

photo_2026-05-02_14-21-22.jpg+2026-05-02-15.56.04.jpg

Четверо липецких болельщиков всё равно приехали в Курск, несмотря на запрет для зрителей, и были готовы смотреть игру даже из-за забора, но...

Воздушная угроза сегодня внесла коррективы и в планы дублёров «Металлурга», которые по иронии принимают резервистов ... «Авангарда». Но на липецком Центральном стадионе играть всё же разрешили, несмотря на красный уровень, правда, из соображений безопасности не допустили зрителей. Матч идёт в эти минуты.

К слову, 2 мая «Металлург» празднует день рождения. В 1959 году липецкая команда сыграла первый товарищеский матч со сборной Воронежской области (0:0). Правда, на первых порах команда носила названия «Трудовые Резервы» и «Торпедо». А под названием «Металлург» впервые сыграла в чемпионате страны ровно 60 лет назад - 2 мая 1966 года в Саранске с местными «Спартаком» (1:1).

Главный тренер Сергей Хрипунков заявил GOROD48, что в знаменательный день его подопечные были обязаны отдать все силы для победы, но вмешались обстоятельства непреодолимое силы.

Следующий матч Хрипунков и Ко проведут дома 8 мая с лидером турнира «Спартаком» из Тамбова, начала в 18:00.
Футбол
«Металлург»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
