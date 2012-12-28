Апрель в Липецке оказался холоднее нормы на 1,5 градуса

А осадков выпало почти в три раза больше обычного.



Апрель 2026 года оказался сырым и холоднее привычного, рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Так, среднемесячная температура воздуха составила всего +5,8 при норме в +7,3 градуса. Также в Липецке за месяц выпало 88 мм осадков, что в 2,75 раза больше месячной нормы (32 мм).Причиной холодной погоды в апреле стало влияние циклонов — Липецкая область достаточное время оказывалась в тыловой части циклона, куда проникал заток холодного воздуха с более северных территорий.С началом мая погода начнет выравниваться — температура будет расти, уже 4 мая она войдет в климатическую норму.