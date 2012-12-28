Общество
214
сегодня, 18:41
2

Апрель в Липецке оказался холоднее нормы на 1,5 градуса

А осадков выпало почти в три раза больше обычного.

Апрель 2026 года оказался сырым и холоднее привычного, рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Так, среднемесячная температура воздуха составила всего +5,8 при норме в +7,3 градуса. Также в Липецке за месяц выпало 88 мм осадков, что в 2,75 раза больше месячной нормы (32 мм).

Причиной холодной погоды в апреле стало влияние циклонов — Липецкая область достаточное время оказывалась в тыловой части циклона, куда проникал заток холодного воздуха с более северных территорий.

С началом мая погода начнет выравниваться — температура будет расти, уже 4 мая она войдет в климатическую норму.

3

Комментарии (2)

Дружок
3 минуты назад
Это лучший был апрель за 15 лет
Стас
55 минут назад
Редкость в эпоху глобального потепления! а сколько месяцев в году было превышение над нормой? Скорее всего, подавляющее большинство месяцев.
