Над Липецкой областью сбиты БПЛА

Минобороны РФ отчиталось об отражении массированной атаки дронов на несколько регионов России..

Министерство обороны опубликовало сводку о работе дежурных средств противовоздушной обороны в период с 14:00 до 20:00.Согласно официальным данным, силами ПВО перехвачено и уничтожено 146 дронов, в том числе над Липецкой областью.Так же сбиты дроны в Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Челябинской областях и Московском регионе.В Липецкой области красный уровень объявлен в два часа дня и действует до сих пор.