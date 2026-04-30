Липецкая вечЁрка: график отключения горячей воды, первая отремонтированная дорога, и светофор раздробил пешеходу кости
Запуск фонтанов в Липецке пройдет при спущенном Комсомольском пруде
Бесконечные ремонты чаши пруда, похоже, никогда не закончатся.
Не заработает фонтан в чаше Комсомольского пруда — на него пока нет средств. Но нет и воды в самом пруде — его начнут наполнять лишь на следующей неделе. GOROD48 попытался узнать, почему водоем до сих пор сухой, но в ответ получил от пресс-службы мэрии такой ответ: «На данный момент рассматривается возможность запуска пруда. Но точных сроков пока нет. Изыскиваем финансирование. Как только появится информация, обязательно сообщим».
О пруде известно только то, что еще в феврале по запросу мэрии горсовет выделил пять миллионов рублей на его очередной ремонт. В этот раз — чтобы заделать глиной и бетоном промоины под шлюзом, как сказал об этом депутатам председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Александр Суворин. В эту же сумму должна была уместиться покупка нового насоса для перекачки в пруд воды из реки Воронеж. Куплен ли насос и заделана ли пробоина, неизвестно. Известно другое: эти самые пять миллионов департамент так и не получил.
Напомним, что эпопея с благоустройством Комсомольского пруда длится уже несколько лет. Обустройство глиняного замка по периметру его чаши обошлось бюджету в 11,8 миллиона. Еще 29 миллионов были потрачены на очистку дна пруда от ила (по контракту необходимо было поднять 11 000 тонн накопившейся грязи). 1,7 миллиона ушли на ремонт подпорной стенки пруда у арт-объекта «Гото Предестинация», но она не решила проблему протечек…
Но чаша пруда еще не все беда. В сквере между прудом и остановкой «Площадь Революции» во многих местах раскололась облицовка подпорных стенки газонов, которую уложили в 2019 году, чтобы скрыть следы некачественного ремонта 2018 года компанией «Доминант» (она причинила бюджету Липецка ущерб более чем на 18 млн рублей). На ремонт того ремонта снова нужны деньги, которых в бюджете нет. Так что липчанам и гостям города придется пока любоваться сколотой плиткой.
Комментарии (3)