Кусок штукатурки упал с высоты девятого этажа на автомобиль
Происшествия
44-летний липчанин подозревается в убийстве матери
Происшествия
Акт вандализма в Ельце записала уличная камера
Происшествия
На одиннадцати улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкую область возвращается похолодание
Погода в Липецке
Почему апельсины дешевле яблок?
Общество
В Данкове обманули очередную бедную пенсионерку – на этот раз на 1,2 миллиона рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: на улице снег, родители школьников рассказали, куда планируют поступать их дети
Общество
Вор в маске и капюшоне отжал дверь магазина и вынес алкоголь и сигареты
Происшествия
«Ларгус» влетел в дерево на тротуаре: водитель госпитализирован
Происшествия
Читать все
Акт вандализма в Ельце записала уличная камера
Происшествия
44-летний липчанин подозревается в убийстве матери
Происшествия
В Липецкую область возвращается похолодание
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: на улице снег, родители школьников рассказали, куда планируют поступать их дети
Общество
Вор в маске и капюшоне отжал дверь магазина и вынес алкоголь и сигареты
Происшествия
Похолодание остановило асфальтирование улиц в Липецке
Общество
«Ларгус» влетел в дерево на тротуаре: водитель госпитализирован
Происшествия
Обломками кирпича и штукатурки повредило две машины на улице Теперика
Происшествия
91-летняя липчанка умерла после пожара
Происшествия
На одиннадцати улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
Похолодание остановило асфальтирование улиц в Липецке

По состоянию на сегодня верхний слой асфальта частично уложен лишь на Петровском спуске и на улице Жуковского.

Необычайно рано начавшийся в этом году сезон дорожных ремонтов в Липецке — пешеходные дорожки на улице Жуковского на Тракторном отсыпали щебнем в марте, сдвинув пласты льда — притормозила холодная погода. В итоге по состоянию на сегодня верхний, финишный, слой асфальта подрядчики мэрии уложили лишь частично на той же улице Жуковского и на Петровском спуске — ранее в мэрии хотели закончить работы на спуске к 1 мая.

Обычный асфальтобетон можно укладывать исключительно в сухую погоду без осадков при температуре воздуха от 5 градусов, иначе дорожное покрытие будет непрочным.

Напомним, что в этом году управление главного смотрителя Липецка проторговало ремонт 17 дорог. Улица Жуковского входит в один пакет с еще одной улицей на Тракторном, 6-ой Гвардейской дивизии. Эти улицы, а также проезд Сержанта Кувшинова и Поперечный проезд, Грязинское шоссе (от дома № 222Б по улице Зои Космодемьянской до остановки «Пионерские лагеря»), улицы Адмирала Макарова, Прокатную и Волжскую на Новолипецке, улицу Маршала Рыбалко на 10-й Шахте, улицу 40 лет Октября (от дома № 197А по Студеновской до дома № 19А по Ушинского) на Соколе, проезд Петровский в центре города, улицу Юных Натуралистов обязалась отремонтировать компания «Инфинити Групп» за 251,2 млн рублей при старте торгов в 328,3 миллиона.

Контракт на ремонт Елецкого шоссе (от кольцевой развязки улиц Московской и Катукова до кольцевого развязки шоссе с улицей Хренникова), улиц Сергея Литаврина и Агрономической взяла компания «Феликс-Групп». Этот подрядчик также сбросил с начальной цены контракта 25%, взявшись выполнить работы за 45,5 млн рублей.

На сэкономленные средства мэрия проторговала ремонт дороги между двумя судами на улице Карла Маркса — работы взялась сделать компания «Промстрой», сбившая в ходе торгов цену с начальных 15,5 млн рублей до 10,8 миллиона. А индивидуальный предприниматель из Доброго Андрей Прохоров отремонтирует 330-метровую дорогу по улице Михайловской в Сселках за 8,1 млн рублей при стартовой цене объекта в 13,5 миллиона.

Все 17 дорог должны быть отремонтированы к 31 августа.
Комментарии (2)

Да ладно
6 минут назад
В мороз асфальт укладывают
Девятый
24 минуты назад
"Вокруг "себя" "мэрия" "окапывается,а деревни и сёла им не нужны...
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
