Сегодня в Липецке: на улице снег, родители школьников рассказали, куда планируют поступать их дети
Похолодание остановило асфальтирование улиц в Липецке
По состоянию на сегодня верхний слой асфальта частично уложен лишь на Петровском спуске и на улице Жуковского.
Обычный асфальтобетон можно укладывать исключительно в сухую погоду без осадков при температуре воздуха от 5 градусов, иначе дорожное покрытие будет непрочным.
Напомним, что в этом году управление главного смотрителя Липецка проторговало ремонт 17 дорог. Улица Жуковского входит в один пакет с еще одной улицей на Тракторном, 6-ой Гвардейской дивизии. Эти улицы, а также проезд Сержанта Кувшинова и Поперечный проезд, Грязинское шоссе (от дома № 222Б по улице Зои Космодемьянской до остановки «Пионерские лагеря»), улицы Адмирала Макарова, Прокатную и Волжскую на Новолипецке, улицу Маршала Рыбалко на 10-й Шахте, улицу 40 лет Октября (от дома № 197А по Студеновской до дома № 19А по Ушинского) на Соколе, проезд Петровский в центре города, улицу Юных Натуралистов обязалась отремонтировать компания «Инфинити Групп» за 251,2 млн рублей при старте торгов в 328,3 миллиона.
Контракт на ремонт Елецкого шоссе (от кольцевой развязки улиц Московской и Катукова до кольцевого развязки шоссе с улицей Хренникова), улиц Сергея Литаврина и Агрономической взяла компания «Феликс-Групп». Этот подрядчик также сбросил с начальной цены контракта 25%, взявшись выполнить работы за 45,5 млн рублей.
На сэкономленные средства мэрия проторговала ремонт дороги между двумя судами на улице Карла Маркса — работы взялась сделать компания «Промстрой», сбившая в ходе торгов цену с начальных 15,5 млн рублей до 10,8 миллиона. А индивидуальный предприниматель из Доброго Андрей Прохоров отремонтирует 330-метровую дорогу по улице Михайловской в Сселках за 8,1 млн рублей при стартовой цене объекта в 13,5 миллиона.
Все 17 дорог должны быть отремонтированы к 31 августа.
