В Липецке опять ремонтируют театр драмы имени Л.Н. Толстого

У государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого опять появился забор. Как сообщили GOROD48 в региональном министерстве культуры, продолжается капитальный ремонт здания, который начался в 2025 году и закончится в 2027-м.«Проходит ремонт спуска с эксплуатируемой кровли здания. Работы выполняются в рамках национального проекта «Семья». Завершение этого этапа ремонта ориентировочно намечено на начало следующего театрального сезона».Значит, ремонт продлится до конца сентября.Тем временем все хуже обстоят дела с объектом другого ремонта — территории вокруг театра Мельпомены и лестничного спуска от него. Ремонт в 2018 году выполнила за 45 млн рублей компания «СтройМастер». Подрядчик управления строительства мэрии тогда отшлифовал 1600 старых гранитных ступеней на Театральном спуске, выложил широкоформатной тротуарной плиткой с вкраплениями гранитной крошки площадь вокруг театра, поменял чернозем и посадил многолетние растения. Однако строители выбились из графика и сдавали заказчику работу зимой, в морозы.Уже весной 2019 года тротуарная плитка поплыла. Но подрядчика почему-то не привлекли к ответственности за брак. В итоге на площадках Театрального спуска плитка разбегается в стороны, как тараканы. Невнимательному театралу или гостю города на этих колдобинах легко споткнуться, вывихнуть, а то и сломать ногу.Также рассыпаются подпорные стены лестницы, являющейся визиткой Липецка с советских времен.По данным GOROD48, сейчас у мэрии нет средств, чтобы привести Театральный спуск в порядок.