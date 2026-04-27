Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Всю неделю в Липецке не было даже неблагоприятных метеоусловий
Погода в Липецке
Кусок штукатурки упал с высоты девятого этажа на автомобиль
Происшествия
44-летний липчанин подозревается в убийстве матери
Происшествия
Энергетики хотят прекратить отопительный сезон в Липецке к 1 мая
Общество
Акт вандализма в Ельце записала уличная камера
Происшествия
В Липецкую область возвращается похолодание
Погода в Липецке
На одиннадцати улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: на улице снег, родители школьников рассказали, куда планируют поступать их дети
Общество
91-летняя липчанка умерла после пожара
Происшествия
Вор в маске и капюшоне отжал дверь магазина и вынес алкоголь и сигареты
Происшествия
«Ларгус» влетел в дерево на тротуаре: водитель госпитализирован
Происшествия
Читать все
Возмущения в очереди в кассу обернулись штрафом
Происшествия
Липчане внесли в программу долгосрочных сбережений 5,7 миллиарда рублей
Экономика
Субботник в Липецке: не только уборка, но и выбор объектов для благоустройства
Общество
В Липецкой области полторы тысячи детей не привиты ни от каких заболеваний
Общество
49-летняя женщина инвестировала в мошенников 719 000 рублей
Происшествия
22-летний геймер под угрозой публикации персональных данных перевёл мошеннику 50 000 рублей
Происшествия
33-летняя и 26-летний сожители получили 12 и 13 лет колонии за обустройство закладок
Происшествия
Вы согласны, что у природы нет плохой погоды?
Говорит Липецк
В Липецкой области заработала «горячая линия» по клещам
Здоровье
Всю неделю в Липецке не было даже неблагоприятных метеоусловий
Погода в Липецке
Читать все
Общество
83
7 минут назад

В Липецке опять ремонтируют театр драмы имени Л.Н. Толстого

Тем временем на Театральном спуске рассыпаются подпорные стенки и разбегается тротуарная плитка.

У государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого опять появился забор. Как сообщили GOROD48 в региональном министерстве культуры, продолжается капитальный ремонт здания, который начался в 2025 году и закончится в 2027-м.

«Проходит ремонт спуска с эксплуатируемой кровли здания. Работы выполняются в рамках национального проекта «Семья». Завершение этого этапа ремонта ориентировочно намечено на начало следующего театрального сезона».

Значит, ремонт продлится до конца сентября.

Тем временем все хуже обстоят дела с объектом другого ремонта — территории вокруг театра Мельпомены и лестничного спуска от него. Ремонт в 2018 году выполнила за 45 млн рублей компания «СтройМастер». Подрядчик управления строительства мэрии тогда отшлифовал 1600 старых гранитных ступеней на Театральном спуске, выложил широкоформатной тротуарной плиткой с вкраплениями гранитной крошки площадь вокруг театра, поменял чернозем и посадил многолетние растения. Однако строители выбились из графика и сдавали заказчику работу зимой, в морозы.

Уже весной 2019 года тротуарная плитка поплыла. Но подрядчика почему-то не привлекли к ответственности за брак. В итоге на площадках Театрального спуска плитка разбегается в стороны, как тараканы. Невнимательному театралу или гостю города на этих колдобинах легко споткнуться, вывихнуть, а то и сломать ногу. 

Также рассыпаются подпорные стены лестницы, являющейся визиткой Липецка с советских времен.

По данным GOROD48, сейчас у мэрии нет средств, чтобы привести Театральный спуск в порядок.
театр
благоустройство
0
1
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить