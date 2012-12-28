Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
286
24 минуты назад

По факту падения светофора на пенсионеров возбуждено уголовное дело

Дело возбуждено по статье «Халатность».

СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело о халатности по факту травмирования двух пенсионеров в результате падения светофора на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова.

Напомним, несчастный случай произошёл 28 апреля. Светофор сдуло порывом ветра. Пострадали 74-летняя женщина и её 76-летний муж.

871C8AEB-3A09-4F50-B2A4-04BE84BA254E.webp

«Следователем и криминалистом регионального СК России проведен осмотр места происшествия, зафиксированы все обстоятельства случившегося. Допрашиваются свидетели и очевидцы инцидента. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления степени тяжести причиненного здоровью потерпевших вреда. Истребована необходимая техническая документация, устанавливаются должностные лица, ответственные за техническое состояние и безопасность дорожных объектов в данном районе», — говорится в сообщении регионального Следкома.

76-летний мужчина находится в реанимации. У него — целый набор тяжёлых травм: перелом остистых отростков шейных позвонков, грудных позвонков, перелом лопатки, перелом ребер с двух сторон, малый пневмоторакс. Вчера мужчина находился в сознании и самостоятельно дышал.

У его жены переломы ноги и ребер. Женщина в стабильном состоянии, она лечится в отделении травматологии.

Накануне в соцсетях было опубликовано видео первых мгновений после падения светофора.




несчастный случай
ветер
0
4
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить