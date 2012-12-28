Липецкая вечЁрка: график отключения горячей воды, первая отремонтированная дорога, и светофор раздробил пешеходу кости
Происшествия
24 минуты назад
По факту падения светофора на пенсионеров возбуждено уголовное дело
Дело возбуждено по статье «Халатность».
Напомним, несчастный случай произошёл 28 апреля. Светофор сдуло порывом ветра. Пострадали 74-летняя женщина и её 76-летний муж.
«Следователем и криминалистом регионального СК России проведен осмотр места происшествия, зафиксированы все обстоятельства случившегося. Допрашиваются свидетели и очевидцы инцидента. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления степени тяжести причиненного здоровью потерпевших вреда. Истребована необходимая техническая документация, устанавливаются должностные лица, ответственные за техническое состояние и безопасность дорожных объектов в данном районе», — говорится в сообщении регионального Следкома.
76-летний мужчина находится в реанимации. У него — целый набор тяжёлых травм: перелом остистых отростков шейных позвонков, грудных позвонков, перелом лопатки, перелом ребер с двух сторон, малый пневмоторакс. Вчера мужчина находился в сознании и самостоятельно дышал.
У его жены переломы ноги и ребер. Женщина в стабильном состоянии, она лечится в отделении травматологии.
Накануне в соцсетях было опубликовано видео первых мгновений после падения светофора.
