В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
сегодня, 08:00
Ее уволили за взятки, а так-то резюме в порядке
Итоги недели
Зима, метель, вокруг сугробы
и под ногами снег хрустит.
А ты представь жару и август
и под ножом хрустит арбуз
2 февраля был Днем сурка. Американцы считают, что в этот день можно определить, какой будет весна. Если 2 февраля пасмурно и сурок не увидит свою тень — зима скоро кончится, а весна будет ранней. А если день солнечный и он испугается тени — зима продлится ещё шесть недель. В Липецке проверить эту примету не вышло: сурок из нашего зоопарка умер. Но минувший понедельник был солнечным. Можно предположить, что животное, будь оно живо, увидело бы свою тень, а это значит, что зима продлится еще шесть недель. Судя по прогнозам синоптиков, остаток зимы будет к тому же и суровым.
На минувших выходных пятеро мужчин обморозили руки, став пациентами областного ожогового Центра. Тогда же «На юге Липецкой области за два дня выпала месячная норма осадков». Жители многих деревень оказались в снежных ловушках. В Липецке, по данным мэрии, дороги и улицы расчищали 120 единиц техники и 150 муниципальных дворников. Но утром в понедельник пришлось потрудиться и отряду спасателей городского управления ГО и ЧС: они вызволили из снежного плена двух одиноких пенсионерок, не сумевших открыть заваленные двери своих домов на улицах Ильича и Высокой.
В понедельник не все горожане смогли завести свои автомобили в 26-градусный мороз. «Липчане добирались на работу как могли: на маршруты не вышли 46 автобусов». Это 12,5 % от общего планового выпуска. Общественный транспорт штурмовали как могли и не всем удавалось пробраться в салон.
— Не забывайте, что водителям тоже надо как-то добраться до гаража ранним утром по занесенным снегом улицам, дороги на которых только со слов чищенные, — заступился за водителей маршруток Гость, отбиваясь от жалоб тех, кто замерз на остановках и опоздал на работу.
Несмотря на объявленное мэром Липецка свободное посещение школ 2-го и 3-го февраля из-за 30-градусных морозов и сложной обстановки на дорогах, большинство учеников не осталось дома.
Погодные качели — это всегда риск ЧП. Не обошлось без них и в этот раз. Так, 30 января в общежитии на улице Западной вспыхнул пожар в квартире третьего этажа. «Двое детей выпрыгнули из окна, трое ждали пожарных на подоконнике». Пожарным удалось предотвратить трагедию: они спасли 16 человек и эвакуировали еще 22. «В Чаплыгинском округе три человека отравились угарным газом» — скорая выезжала по двум адресам. «В деревне Марчуки погиб тракторист — его одежда вспыхнула от газовой горелки»: 1 февраля 54-летний механизатор безуспешно пытался завести машину, пренебрегая безопасностью.
Всего главнее продержаться
до середины февраля,
а там практически бессмертны
все, кто до этого дожил
К счастью, липецкая энергетика выдержала удары стихии. Обошлось ремонтом одного лишь теплопровода диаметром 325 мм на улице Калинина, который восстановили вчера за несколько часов, воспользовавшись резким потеплением атмосферного воздуха. Но были точечные проблемы, от которых пострадали жители нескольких многоэтажек.
«В ледяном плену оказались несколько дворов на улицах Стаханова и Белана». На выходных в 27-м микрорайоне по дворам потекла вода, тут же превратившаяся в толстый слой льда, в который вмерзли машины. Один такой оставленный автомобиль у дома № 48 по Стаханова долго мешал аварийной бригаде РВК начать раскопку на месте утечки. Из-за ремонта трубы без воды остался весь микрорайон. В четверг история повторилась: по Стаханова снова потекла коммунальная река. Оказалось, новый порыв был рядом с местом предыдущего. И снова сразу залатать трубу аварийщики не смогли из-за припаркованные над порывом автомобилей!
Еще одной локальной зоной бедствия стал Манеж. 21-й дом на улице 50 лет НЛМК остался без отопления 2 февраля. Кипяток почти весь день заливал подвал, поднимающийся пар осаживался на стенах и окнах, превращался сначала в огромные лужи на полах, а потом и в лед. 3 февраля рванула теплосеть возле ТЦ «L’City». Под отключение тепла сначала попал почти весь Манеж, а потом только несколько зданий. К счастью, энергетики уже утром 4 февраля «Во все дома на Манеже вернули тепло». А уже 5 февраля «Дом на улице 50 лет НЛМК залило кипятком»: оказалось, лопнул стояк между этажами жилого здания № 33а.
Третьей зоной бедствия стал угол улиц 8 Марта и Ворошилова. Во вторник «На улице Ворошилова двор превратился в каток: машины вмёрзли в лёд». Как оказалось, из-за утечки на 100-миллиметровом водопроводе. Приехавшая устранять утечку аварийка горводоканала провалилась под асфальт. Инцидент не повлиял работу. Порыв залатали. Кстати, из-за утечки воды между домами на 8 Марта и Ворошилова заледенела пешеходная лестница — передвигаться по ней можно лишь с риском для жизни.
Также в Липецке рвались и внутридомовые сети. Липчане завалили соцсети жалобами на состояние подъездов: в них текут стояки и ливневые трубы, замерзшая вода покрывает трубы коркой льда, на входах и лестницах появились сталактиты и сталагмиты...
GOROD48 спросил горожан: «Вам нравится такая зима?» Большинство тех, кому мы задали такой вопрос, ответили, что да. Оказалось, что почти все соскучились по настоящей зимней погоде. А еще «Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города». Полицейские происходящее на записях оценили по административной статье: за нарушение правил перевозки людей.
Вчера в Липецке вновь выпал снег. Так что, похоже, разгрести все завалы, убрать колею во дворах у муниципалитета и УК вряд ли получится. Но вспомним утешение от группы «Лицей»: «Снег — это же вода, растает и уйдёт с моего двора».
На днях кинологи скрестили
собаку Павлова с Муму,
лишь стоит лампочке зажечься —
собака топится сама
В среду региональный Следком сообщил, что «Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак». Возбуждены уголовные дела в отношении сотрудницы муниципалитета Людмилы Кулаковой по подозрению в получении взяток в значительном и крупном размерах (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и индивидуального предпринимателя Татьяны Фоминой, подозреваемой в даче взятки должностному лицу (ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).
«По данным следствия, индивидуальный предприниматель, исполнявшая в 2024 году муниципальные контракты на отлов бездомных животных, передала должностному лицу незаконное вознаграждение за содействие в приёмке фактически невыполненных объёмов работ. Заместитель начальника муниципального учреждения, являясь членом приёмочной комиссии, обеспечивала подписание актов выполненных работ, не соответствующих фактическому объёму оказанных услуг. Общая сумма взяток составила 890 тысяч рублей. Кроме того, чиновнице был передан сотовый телефон стоимостью 60 тысяч рублей» — сообщила пресс-служба СКР по региону.
В тот же день суд выбрал мерой пресечения для Татьяны Фоминой и Людмилы Кулаковой домашний арест на время следствия по делу.
— Проснулись, когда в бюджете дыра! Там всю вертикаль хватай, не ошибетесь! — предположил Ржу не могу.
— Самый большой ущерб стране наносят продажные чиновники! Уголовное наказание для них должно быть ужесточено, вплоть до пожизненного! — считают Липецкие басни.
— У нас вообще есть честные чиновники? — задался вопросом Гость.
Говорят, снаряд не попадает дважды в одно и то же место. Но на всякое правило есть исключение, тем более, что мэрия два года назад чудом выскочила из другого подобного уголовного дела по собачьим припискам, возбужденного саратовским Следкомом в отношении известной зоозащитницы Ирины Кретовой, также оказывавшей услуги администрации Липецка по отлову, вакцинации, содержанию животных. Липецкие коммерсанты, «действуя согласованно, завышали количество отловленных и стерилизованных животных, предоставляли заказчику указанную недостоверную информацию и получали оплату по контрактам. Таким образом, они похитили бюджетные средства в размере более 13,5 млн рублей».
Сейчас в Саратове как раз судят подчиненных Ирины Кретовой по статье «мошенничество» (4 ст. 159 УК РФ). Выделенное в отдельное производство уголовное дело самой Кретовой, по данным GOROD48, передадут в суд уже в этом месяце. Вменяемая ей схема — точно та же, что и у Фоминой: получение бюджетных средств на обращение с безнадзорными собаками без исполнения муниципальных заявок. Сотрудники Фоминой, кстати, настолько забили на свои обязанности, что даже во время прошлогоднего рейда с участием GOROD48 не поймали ни одной собаки в местах их концентрации! Отловщики еле ноги волочили, блуждая по подворотням в поисках разбегавшихся от них животных, что вызывало явное недоумение действиями подрядчика.
Добавим, что по муниципальным контрактам ИП Фомина осуществляла отлов собак в Липецке последние два года.
Полную до края
рюмочку налей
молока за вредность
для учителей
3 февраля экс-региональный министр здравоохранения Анна Маркова стала директором липецкого филиала Российского медуниверситета. Ее кандидатуру согласовали в ректорате университета и федеральном Минздраве. А что же кандидат медицинских наук, «Заслуженный врач Российской Федерации», экс-министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков, первый директор липецкого РУМа? Он возвращается в Москву с намерением продолжить работу в структурах вуза.
Тем временем «В Липецке выходили ещё одного мальчика весом меньше килограмма». Об этом случае рассказала региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.
«У новорожденного выявили сложнейший порок сердца, который не могли сразу прооперировать — слишком мал и слаб. Два месяца ушло на то, чтобы понять всю картину его патологии. Врачи Липецкого перинатального центра боролись за каждые его 10 граммов, сняли с ИВЛ, стабилизировали. Вместе с ними посредством телемедицины работали лучшие специалисты двух федеральных центров Москвы. Когда малыш набрал необходимые два килограмма, санитарная авиация доставила его в главный кардиохирургический центр страны — имени Бакулева. Там мальчику провели ювелирную операцию на открытом сердце», — рассказала Лилия Самошина.
И вот многострадального малыша наконец-то выписали из всех больниц.
Следком возбудил уголовное дело в отношении учительницы одной из школ Лебедяни, подозреваемой в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ). «Применила силу»: учительница начальных классов стала фигурантом уголовного дела». Случилось это 26 января во время посадки детей в школьный автобус. Напомним, недавно в Липецке передано в суд педагога, которая, по данным следствия, применила силу к двум первоклассникам.
— Потеряли ещё одного учителя. Поэтому после окончания университета молодые учителя идут работать менеджерами, продавцами и пр, — вздохнул Сергей.
— Какую она там физическую силу применила? В автобус затолкала, что ли? 10 лет балбесу, а вести себя не научился, — высказался Интересно.
— Перечитала все комментарии. За 40 лет работы ни разу не стукнула, но очень хотелось иногда. Учитель не должен, конечно же, позволять себе такую слабость, но!!! есть такие экземпляры, которые всё сделают для того, чтобы вывести учителя из терпения. Приятно, что здесь столько понимающих людей, которые с сочувствием и уважением относятся к людям этой профессии, — написал Учитель.
Ну и ну!
«61-летний мужчина приделал розетку прямо к ЛЭП». Его оштрафовали на 10 000 рублей за самовольное подключение к ЛЭП (по части первой статьи 7.19 КоАП РФ). Энергоснабжающей организации был причинён ущерб почти в 95 тысяч рублей.
— А как посчитали ущерб в 95 тыщ? Каким счетчиком? — спросила Захарова.
— По максимальному расходу. Например, если подключение на 5КВт и поймали на потреблении в обход счетчика, начислят как потребление 5КВт круглосуточно за весь период, — ответил Гость.
