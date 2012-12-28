Все новости
Ещё одну пенсионерку спасли из снежного плена

Спасатели помогали одиноким людям выбраться из дома в непогоду.

Ещё одну пенсионерку спасли из снежного плена на улице Высокой в Липецке: женщина не смогла самостоятельно выбраться из дома, так как двор и калитку завалило снегом. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Липецка. 

IMG_8143.jpeg

Всего за минувшие сутки было два таких выезда. Также 1 февраля в Управление ГО и ЧС Липецка поступил вызов из частного дома на улице Ильича. Одинокая пенсионерка сообщила, что не может выбраться из дома: калитку завалило снегом и она не может её открыть. Городские спасатели приехали к женщине и откопали калитку.

бабка
8 минут назад
в наше время тимуровцы помогали
Ответить
Александр Н.
48 минут назад
Спасибо за добрую работу.
Ответить
Пенсионерка.
сегодня, 12:27
Ребята, спасибо вам большое. Хорошие и отзывчивые люди работают в мчс. Люди, будьте бдительны!!! На крышах скопилось большая снежная и ледяная масса. Всё это, согласно законам физики, будет падать вниз. Обходите дома как можно дальше, чтобы не попасть под сход снега . Подходя к подъезду, сначала посмотрите вверх.
Ответить
