Спасатели помогали одиноким людям выбраться из дома в непогоду.









Всего за минувшие сутки было два таких выезда. Также 1 февраля в Управление ГО и ЧС Липецка поступил Всего за минувшие сутки было два таких выезда. Также 1 февраля в Управление ГО и ЧС Липецка поступил вызов из частного дома на улице Ильича . Одинокая пенсионерка сообщила, что не может выбраться из дома: калитку завалило снегом и она не может её открыть. Городские спасатели приехали к женщине и откопали калитку.

Ещё одну пенсионерку спасли из снежного плена на улице Высокой в Липецке: женщина не смогла самостоятельно выбраться из дома, так как двор и калитку завалило снегом. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Липецка.