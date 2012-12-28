Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Общество
1160
сегодня, 12:15
3
Ещё одну пенсионерку спасли из снежного плена
Спасатели помогали одиноким людям выбраться из дома в непогоду.
Всего за минувшие сутки было два таких выезда. Также 1 февраля в Управление ГО и ЧС Липецка поступил вызов из частного дома на улице Ильича. Одинокая пенсионерка сообщила, что не может выбраться из дома: калитку завалило снегом и она не может её открыть. Городские спасатели приехали к женщине и откопали калитку.
1
3
0
10
1
Комментарии (3)