Сталактиты и катки в подъездах: в Липецке новая коммунальная напасть

Замерзает текущая из труб вода.

Липчане завалили соцсети жалобами на состояние своих подъездов: в них текут стояки и ливневые трубы, вода замерзает огромными сосульками и превращает в полы в катки.«Вот такая беда у нас в третьем подъезде на первом этаже — сталактиты. Если по ходу пьесы кто-то себе не сломает руку, ногу и шею. В подъезде минус, батареи холодные. Ливневка вся забита наглушняк. Такая страсть и на втором этаже. С третьего этажа вода течет, там на переходе трубы в трубу вода стекает сюда», — рассказали жильцы дома № 120 по проспекту Победы.«Необходимо обратить внимание администрации города и правоохранительных органов. На заявки УК «Стахановская», не реагирует. Во всех подъездах нет отопления, так как разорвало трубы, холод уличный в подъездах, в квартирах батареи холодные (по крайней мере первые этажи и лично у меня холод, всего 10 градусов в зале). Ливневки текут и леденеют, в подъездах на каждом этаже каток», — рассказ из дома № 9 по бульвару Есенина.«У нас в подъезде сосули висят и болото. Так и живем, никому нет дела», — жалуются из дома № 16 по улице Катукова.Это видео снято в четвертом подъезде дома № 118 по проспекту Победы.А это — в доме № 41 по проспекту 60 лет СССР.«Льётся вода с крыши, УК «ДОМКОМ» бездействует, подавали коллективные заявки через Госуслуги Дом, отписываются и предлагают ждать до весны. У нас в квартирах на трех этажах мокрые стены, пол и потолок, мы не можем ждать», - жалоба с улицы Кривенкова, 7.

Заявки о проблемах в доме в управляющие компании лучше давать не по телефону, а лично в офисах УК, чтобы у коммунальщиков не было соблазна их проигнорировать. Позвонить можно и в единую диспетчерскую службу: 8 (800) 450-48-48, она все заявки фиксирует. За работой управляющих компаний следит Государственная жилищная инспекция Липецкой области, куда также можно обратиться с жалобой.