Сталактиты и катки в подъездах: в Липецке новая коммунальная напасть

Замерзает текущая из труб вода.

Липчане завалили соцсети жалобами на состояние своих подъездов: в них текут стояки и ливневые трубы, вода замерзает огромными сосульками и превращает в полы в катки.



«Вот такая беда у нас в третьем подъезде на первом этаже — сталактиты. Если по ходу пьесы кто-то себе не сломает руку, ногу и шею. В подъезде минус, батареи холодные. Ливневка вся забита наглушняк. Такая страсть и на втором этаже. С третьего этажа вода течет, там на переходе трубы в трубу вода стекает сюда», — рассказали жильцы дома № 120 по проспекту Победы.



«Необходимо обратить внимание администрации города и правоохранительных органов. На заявки УК «Стахановская», не реагирует. Во всех подъездах нет отопления, так как разорвало трубы, холод уличный в подъездах, в квартирах батареи холодные (по крайней мере первые этажи и лично у меня холод, всего 10 градусов в зале). Ливневки текут и леденеют, в подъездах на каждом этаже каток», — рассказ из дома № 9 по бульвару Есенина.


«У нас в подъезде сосули висят и болото. Так и живем, никому нет дела», — жалуются из дома № 16 по улице Катукова.



Это видео снято в четвертом подъезде дома № 118 по проспекту Победы.



А это — в доме № 41 по проспекту 60 лет СССР.



«Льётся вода с крыши, УК «ДОМКОМ» бездействует, подавали коллективные заявки через Госуслуги Дом, отписываются и предлагают ждать до весны. У нас в квартирах на трех этажах мокрые стены, пол и потолок, мы не можем ждать», - жалоба с улицы Кривенкова, 7.

Заявки о проблемах в доме в управляющие компании лучше давать не по телефону, а лично в офисах УК, чтобы у коммунальщиков не было соблазна их проигнорировать. Позвонить можно и в единую диспетчерскую службу: 8 (800) 450-48-48, она все заявки фиксирует. За работой управляющих компаний следит Государственная жилищная инспекция Липецкой области, куда также можно обратиться с жалобой.
ЖКХ
порыв трубы
канализация
лед
Комментарии (14)

Сначала новые
Начальству некогда
34 минуты назад
У них увеселительные мероприятия на Зелёном острове
Ответить
Швондер
47 минут назад
Главное, квитанции оплачивайте. Их уже напечатали.
Ответить
Уже
29 минут назад
глаза на лоб вылезли от сумм за отопление((
Ответить
Пенсионеры
8 минут назад
глаза на лоб вылезли от сумм за отопление(( На 50% больше, чем мы заплатили за декабрь. И никто им не указ. Вот и прибавили индексацию на 7,8 . Даже на отопление не хватает покрыть этой пиибавкой. А если прибавить к этому подорожание продуктов и лекарства, то получается мы в долговую яму утонули еще глубже.
Ответить
Доцент
48 минут назад
У нас в городе нет администрации??? В УО " Маяк" бестолку ходить. Там никогда никого нет. На звонки и письма не отвечают. Только в ЕДС сообщают о выполнении заявок, которые и не собирались выполнять.Жилищная инспекция месяц рассматривает жалобы... Полнейшее безвластие...
Ответить
Алена
52 минуты назад
Надо там на коньках покататься.
Ответить
Космонавтов 38
56 минут назад
В 4 подъезде нет отопления,тк. отключили текущие батареи еще в прошлогоднем марте. В квартирах холодрыга, батареи чуть теплые, все батареи подключены к трубам-обраткам. Квартира угловая, где должно быть по нормам +24, всего лишь +15. Вчера была проверка газового оборудования, даже работники газовой службы обратили внимание, что в квартирах очень холодно.
Ответить
Гость
57 минут назад
Апафиоз советского коммунального благополучия!
Ответить
Ант
сегодня, 11:54
За отопление всё равно оплатить придётся.
Ответить
Пенсионеры
45 минут назад
Уже.... Если за трехкомнатную за декабрь заплатила 5006 руб, то за январь я заплачу 7600. Как прожить на пенсию? А сколько насчитают за февраль с такими морозами.
Ответить
Захарова
сегодня, 11:53
что толку от этой жалобы в гжи? Как принимали паспорта готовности к земе, если в подъездах нет отопления? А пока напишут отписку и весна придет
Ответить
Гость
сегодня, 11:49
А как оставлять заявки в УК если там не кого нет от слова вообще.
Ответить
Алена
сегодня, 11:43
Ужас!
Ответить
Бабка Первая
20 минут назад
Давно обратились бы в прокуратуру, если Горжилинспекция и единая дисп.служба их принципиально не замечают. А то "в прошлогоднем марте" аж... Терпеливые такие - на свою голову...
Ответить
