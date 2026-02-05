«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
сегодня, 17:05
На улице 8 Марта ехавшая устранять утечку машина провалилась в асфальт
Автомобиль уже вытащили. Провал огородили.
— В районе дома №3 на улице 8 Марта «РВК-Липецк» устранял утечку на водоводе диаметром 100 миллиметров. Недалеко от места проведения работ просел грунт и туда, действительно, попал автомобиль, привлеченный к производству работ водоканалом. При этом никто не пострадал. Также инцидент не повлиял работу, утечку устранили. Отметим, что провал произошел на территории, не относящейся к месту работ «РВК-Липецк». Причину его появления предстоит выявить специалистам, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».
По соседству — дом №11 по улице Ворошилова. 3 февраля мы рассказали, что его двор превратился в каток, а из подвала парит и течёт ручей. Так вот вечером 5 февраля из подвала парит по-прежнему.
Единственное, что сделали — это обильно посыпали лёд песком. Но даже несмотря на это во дворе всё равно скользко.
Как рассказали GOROD48 в управляющей компании «Умный дом», проблемой занимаются. Первая заявка от жильцов поступила ещё 2 февраля в 10:30. Управляющая компания передала заявку в «РИР Энерго», но выяснилось, что течёт и парит не горячая, а холодная вода — просто такой эффект создается на сильном морозе. Вчера на место выезжала очередная комиссия. Теперь заявку передали в «РВК-Липецк».
Заледенела и лестница между этими домами (дом по улице 8 Марта расположен выше дома по улице Ворошилова и нужно подняться вверх по лестнице) — по ней передвигаться можно только на корточках и с риском для жизни.
