Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
По Стаханова снова течет коммунальная река
Общество
Спасатели предупредили о новых холодах
Общество
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
Общество
24-летний ельчанин делал закрутки с марихуаной
Происшествия
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Цены на бензин в Липецкой области продолжают расти
Экономика
Еще в одном доме прорвало трубу отопления
Общество
Безработных фиктивно обучали профессии тракториста
Происшествия
Аномальные морозы продержатся еще один день
Погода в Липецке
Дом на улице 50 лет НЛМК залило кипятком
Общество
Липецких молодых учёных интересует, как попасть в команду губернатора
Общество
На улице 8 Марта ехавшая устранять утечку машина провалилась в асфальт
Общество
Застолье друзей переросло в поножовщину: дело направлено в суд
Происшествия
Лишённый водительских прав липчанин попал в пьяное ДТП
Происшествия
Общество
891
сегодня, 17:05
1

На улице 8 Марта ехавшая устранять утечку машина провалилась в асфальт

Автомобиль уже вытащили. Провал огородили.

В соседние дворы — у дома №3 по улице 8 Марта и №11 по улице Ворошилова пришёл коммунальный апокалипсис. На улице 8 Марта сегодня устраняли утечку и приехавшая откачивать воду машина «РВК» провалилась в просевший асфальт. Сейчас автомобиль уже достали.

IMG_8371.jpeg+2026-02-05-16.44.34+niz.jpg

— В районе дома №3 на улице 8 Марта «РВК-Липецк» устранял утечку на водоводе диаметром 100 миллиметров. Недалеко от места проведения работ просел грунт и туда, действительно, попал автомобиль, привлеченный к производству работ водоканалом. При этом никто не пострадал. Также инцидент не повлиял работу, утечку устранили. Отметим, что провал произошел на территории, не относящейся к месту работ «РВК-Липецк». Причину его появления предстоит выявить специалистам, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».

IMG_8387.jpeg+2026-02-05-17.24.04+niz.jpg

IMG_8386.jpeg+2026-02-05-17.24.04+niz.jpg

IMG_8381.jpeg+2026-02-05-16.44.34+niz.jpg

По соседству — дом №11 по улице Ворошилова. 3 февраля мы рассказали, что его двор превратился в каток, а из подвала парит и течёт ручей. Так вот вечером 5 февраля из подвала парит по-прежнему.



Единственное, что сделали — это обильно посыпали лёд песком. Но даже несмотря на это во дворе всё равно скользко.

IMG_8345.jpeg+2026-02-05-16.44.34+niz.jpg

IMG_8393.jpeg+2026-02-05-16.44.34+niz.jpg

Как рассказали GOROD48 в управляющей компании «Умный дом», проблемой занимаются. Первая заявка от жильцов поступила ещё 2 февраля в 10:30. Управляющая компания передала заявку в «РИР Энерго», но выяснилось, что течёт и парит не горячая, а холодная вода — просто такой эффект создается на сильном морозе. Вчера на место выезжала очередная комиссия. Теперь заявку передали в «РВК-Липецк».

Заледенела и лестница между этими домами (дом по улице 8 Марта расположен выше дома по улице Ворошилова и нужно подняться вверх по лестнице) — по ней передвигаться можно только на корточках и с риском для жизни.
ЖКХ
Комментарии (1)

Лиза
49 минут назад
Что творится в нашем городе, словами не передать!!!
