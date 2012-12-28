В лютые морозы два дома остались без отопления

Одна из многоэтажек уже с теплом, во второй — продолжается аварийная ситуация.

В вашем браузере отключен JavaScript

В самую холодную ночь года, когда столбики термометров опустились ниже 30 градусов, жильцы домов № 9 по улице Вермишева и № 21 по улице 50 лет НЛМК провели без отопления.На Вермишева, 9 батареи начали остывать 31 января.«Нет отопления и горячей воды, подвал полностью затоплен горячей водой, пар идёт в поезд, и поднимается по этажам. Управляющая компания ничего не может сделать», — написала GOROD48 одна из жительниц дома.Дом № 21 по улице 50 лет НЛМК оказался без отопления с вечера 2 февраля.«УК «Проспект» с утра 2 февраля отказывалась реагировать на заявки жильцов о произошедшей коммунальной аварии в подвале дома (порыв теплосети). Кипяток почти весь день заливал подвал, поднимающийся пар осаживался на стенах, окнах и превращался в огромные лужи на полу с 1-го по 8-й этаж, причиняя вред личному имуществу граждан и общедомовому имуществу. После длительных звонков и заявок ближе к вечеру УК просто слила отопление в доме и отключила лифт (шахта лифта затоплена) вместо того, чтобы откачать воду из подвала и устранить причину аварии. При температуре на улице в -29 градусов, в квартирах стоит также минусовая температура, а в УК отвечают, что у них нет сварщика», — сообщили из многоэтажки.Дом на Вермишева обслуживает УК «Домком». В компании GOROD48 рассказали, что отопление подано сегодня в 06:00. Причиной перебоев стали два порыва на теплотрассе, и третий, самый сложный, на транзитной трассе, которая проходит под соседним домом. Порывы уже залатали.Жильцам дома № 21 на улице 50 НЛМК до сих пор приходится мерзнуть.— Там аварийная ситуация, сегодня там работает ЖЭК, — заявили в УК «Проспект» и повесили трубку.