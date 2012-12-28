Все новости
«Хавейл» разорвало на части после столкновения с деревом: дело ушло в суд
Происшествия
В Липецкой области ночью мороз перешагнет отметку в 30 градусов
Погода в Липецке
Устранить утечку на улице Стаханова мешает автомобиль
Общество
3 февраля Анна Маркова возглавит липецкий медвуз
Общество
Липчане добирались на работу как могли: на маршруты не вышли 46 автобусов
Общество
«Применила силу»: учительница начальных классов стала фигурантом уголовного дела
Происшествия
Пятеро мужчин обморозили руки за выходные
Здоровье
Полицейские нашли стрелков с улицы Звездной
Происшествия
В 27 микрорайоне, Силикатном и центре Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчане пережили самую холодную ночь этой зимы
Погода в Липецке
61-летний мужчина приделал розетку прямо к ЛЭП
Общество
В лютые морозы два дома остались без отопления
Общество
Автоинспекторы остановили пьяного водителя: оказалось, машину он угнал
Происшествия
Ельчанин решил посмотреть присланное ему незнакомкой видео: с его счёта тут же списали деньги
Происшествия
В Липецке наблюдали гало
Погода в Липецке
Из-за морозов Липецк останется в новогоднем убранстве
Общество
В Липецке выходили ещё одного мальчика весом меньше килограмма
Здоровье
Из реки Дон достали тело 48-летнего мужчины
Общество
В Ельце горел автобус
Происшествия
Автомобиль на Стаханова убрали: ремонт сети начнется сегодня
Общество
Общество
1712
сегодня, 09:44
6

В лютые морозы два дома остались без отопления

Одна из многоэтажек уже с теплом, во второй — продолжается аварийная ситуация.

В самую холодную ночь года, когда столбики термометров опустились ниже 30 градусов, жильцы домов № 9 по улице Вермишева и № 21 по улице 50 лет НЛМК провели без отопления.

На Вермишева, 9 батареи начали остывать 31 января.

«Нет отопления и горячей воды, подвал полностью затоплен горячей водой, пар идёт в поезд, и поднимается по этажам. Управляющая компания ничего не может сделать», — написала GOROD48 одна из жительниц дома.

Дом № 21 по улице 50 лет НЛМК оказался без отопления с вечера 2 февраля.

«УК «Проспект» с утра 2 февраля отказывалась реагировать на заявки жильцов о произошедшей коммунальной аварии в подвале дома (порыв теплосети). Кипяток почти весь день заливал подвал, поднимающийся пар осаживался на стенах, окнах и превращался в огромные лужи на полу с 1-го по 8-й этаж, причиняя вред личному имуществу граждан и общедомовому имуществу. После длительных звонков и заявок ближе к вечеру УК просто слила отопление в доме и отключила лифт (шахта лифта затоплена) вместо того, чтобы откачать воду из подвала и устранить причину аварии. При температуре на улице в -29 градусов, в квартирах стоит также минусовая температура, а в УК отвечают, что у них нет сварщика», — сообщили из многоэтажки.

Дом на Вермишева обслуживает УК «Домком». В компании GOROD48 рассказали, что отопление подано сегодня в 06:00. Причиной перебоев стали два порыва на теплотрассе, и третий, самый сложный, на транзитной трассе, которая проходит под соседним домом. Порывы уже залатали.

Жильцам дома № 21 на улице 50 НЛМК до сих пор приходится мерзнуть.

— Там аварийная ситуация, сегодня там работает ЖЭК, — заявили в УК «Проспект» и повесили трубку.
Комментарии (6)

Сначала новые
САИ
3 минуты назад
Пр. Победы д. 75, та же УК "проспект" , который год ведём безуспешную борьбу за отопление в квартире (16 заявок в ЕДС, 8 в УК, 4 в жил. инспекцию, в гор. администрацию) никакого результата.
Ответить
Шапокляк
10 минут назад
Раньше в каждом ЖЭКе были: мастера, слесари, сварщики, электрики, маляры, уборщицы, дворники, а теперь УК, куда входят по несколько ЖЭКов не имеет никого, максимум на полгорода один слесарь. Кто придумал УК?
Ответить
Буч
16 минут назад
Что бы такого не было, надо как в Москве обшественный транспорт и ЖКХ должны быть в подчинении у города.
Ответить
Александр Н.
33 минуты назад
Зачем такое УК если у неё нет специалистов и кто выдает таким лицензии,умеют только деньги собирать.
Ответить
Маркова Валентина
сегодня, 10:04
Космонавтов, з4/2 - холодные батареи со вчерашнего утра. УК "Комфорт-Л" ничего не предпринимает
Ответить
Вера
сегодня, 09:53
Это еще ерунда.Что мы на ул. Неделина пережили 2 года назад! Две недели без отопления,так еще и наш дом чуть совсем не сожгли.Батареи в подъезде стоят до сих пор размороженные.В Липецке реально тяжело жить.
Ответить
