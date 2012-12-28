сегодня, 07:03
Красный и желтый уровни воздушной опасности в Липецкой области отменили рано утром 9 мая

Накануне красный уровень в регионе вводился 6 раз. Над регионом сбивались вражеские дроны.

В Липецкой области красный уровень, введенный 8 мая в 20:50 в шестой раз за день, отменили в пять часов утра 9 мая.

В 05:30 отменили и желтый уровень воздушной опасности.

За это время над территорией Липецкой области сбиты несколько БПЛА. В Ельце выбитым стеклом во время падения сбитого БПЛА ранения получил девятилетний ребенок. Госпитализация мальчику не потребовалось.

В период с восьми вечера до полуночи 8 мая, по данным Минобороны, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря


Комментарии (3)

Кто
сегодня, 11:55
Бы сомневался. А ростелеком в курсе? Мобильную связь они включат или нет?
А где же тогда
сегодня, 11:36
Мобильный интернет?
селянин
сегодня, 07:39
С Праздником наши ветераны! Всё меньше остаётся тех, кто ковал победу, память о тех годах будет передаться из поколения в поколение!
