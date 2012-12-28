Красный и желтый уровни воздушной опасности в Липецкой области отменили рано утром 9 мая
Накануне красный уровень в регионе вводился 6 раз. Над регионом сбивались вражеские дроны.
В 05:30 отменили и желтый уровень воздушной опасности.
За это время над территорией Липецкой области сбиты несколько БПЛА. В Ельце выбитым стеклом во время падения сбитого БПЛА ранения получил девятилетний ребенок. Госпитализация мальчику не потребовалось.
В период с восьми вечера до полуночи 8 мая, по данным Минобороны, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря
