Общество
23 минуты назад
Во все дома на Манеже вернули тепло
Последний дом подключили под утро.
«На время отсутствия отопления спасатели помогли жителям: тем, кому было необходимо, предоставили обогреватели. Также повреждён тротуар — это связано с тем, что участок пришлось вскрывать, чтобы быстрее найти повреждение. Ресурсники восстановят благоустройство. Сейчас во все дома микрорайона теплоснабжение подано», — сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.
Напомним, порыв теплосети произошел накануне. Причем в таком месте, что было непонятно, прорвало магистральный трубопровод, или отвод от него к дому № 33а. На время пока это выяснилось, тепло было отключено во всем районе Манежа. Ближе к вечеру энергетики завершили ремонт отвода, но при запуске системы произошел новый порыв, из-за чего дом № 33а провел всю ночь без тепла. Ремонтникам пришлось вновь искать повреждений участок.
