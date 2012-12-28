В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Дело о пощёчине в столовой дошло до суда.
Это дело началось 13 марта 2025 года: по словам отца семилетней девочки, классный руководитель ударила его дочь. Родители девочки обратились в полицию и свозили ребенка на медицинскую экспертизу.
Как рассказал тогда отец девочки, учительница ударила его дочь по щеке. Сам конфликт произошёл в столовой из-за напитка. Девочка захотела сок, а был только компот. В то же время в школе настаивали, что девочка сама причинила себе травму: поцарапалась или ударилась.
Учитель — заслуженный, работает в школе давно. Но с этим первым классом как-то не складывалось. Трое детей — сложные, проблемные, в том числе девочка, пришли из специальной группы в детском саду и адаптация давалась им не легко.
На историю о пощёчине девочке откликнулась ещё одна мать, которая рассказала о рукоприкладстве в отношении её сына.
«По данным следствия, 13 марта 2025 года обвиняемая, используя непозволительные методы воспитания, находясь с классом в школьной столовой, применила физическую силу в отношении 7-летней ученицы. В ходе следствия установлен аналогичный эпизод противоправных действий в отношении другого ученика. В октябре 2024 года фигурантка применила физическую силу в отношении 7-летнего мальчика после того, как на него пожаловалась одноклассница», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
По статье 156 УК РФ учителю грозит штраф, обязательные или принудительные работы, либо до трёх лет лишения свободы.
