Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
У светофора на Советской пескоразбрасыватель вытолкнул «ВАЗ» в сугроб
Происшествия
Тело 66-летней женщины нашли на улице
Происшествия
Пьяный 21-летний водитель насмерть сбил 16-летнего подростка: дело ушло в суд
Происшествия
Два человека пострадали в столкновении на тамбовской трассе
Происшествия
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Происшествия
Мороз и солнце в Липецке
Происшествия
70-летняя пенсионерка поверила звонку «из ФСБ» и отправила мошенникам 910 000 рублей
Происшествия
Статистика: в декабре дорожали яйца, дешевел сахар
Общество
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
138 человек погибли на дорогах области за 2025 год
Происшествия
Ремонт теплосети на улице Терешковой завершен: началось заполнение системы
Общество
Врачи рассказали о состоянии пострадавших от отравления угарным газом
Происшествия
ОРВИ за неделю заболели 5 286 человек
Здоровье
По громкому делу Анатолия Фалькова будут судить и взяткодателя
Происшествия
Происшествия
сегодня, 17:06
Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся

Дело о пощёчине в столовой дошло до суда.

Передано в суд расследованное СК дело учителя начальных классов одной из школ Липецка, обвиняемой в двух эпизодах ненадлежащего исполнения обязанностей при воспитании учащихся, если это деяние соединено с жестоким обращением (по статье 156 УК РФ).

Это дело началось 13 марта 2025 года: по словам отца семилетней девочки, классный руководитель ударила его дочь. Родители девочки обратились в полицию и свозили ребенка на медицинскую экспертизу.

sxtg1gwzehxp9bgxrgfk9lvxkidb7ps8.jpg

Как рассказал тогда отец девочки, учительница ударила его дочь по щеке. Сам конфликт произошёл в столовой из-за напитка. Девочка захотела сок, а был только компот. В то же время в школе настаивали, что девочка сама причинила себе травму: поцарапалась или ударилась. 

Учитель — заслуженный, работает в школе давно. Но с этим первым классом как-то не складывалось. Трое детей — сложные, проблемные, в том числе девочка, пришли из специальной группы в детском саду и адаптация давалась им не легко.

На историю о пощёчине девочке откликнулась ещё одна мать, которая рассказала о рукоприкладстве в отношении её сына.

«По данным следствия, 13 марта 2025 года обвиняемая, используя непозволительные методы воспитания, находясь с классом в школьной столовой, применила физическую силу в отношении 7-летней ученицы. В ходе следствия установлен аналогичный эпизод противоправных действий в отношении другого ученика. В октябре 2024 года фигурантка применила физическую силу в отношении 7-летнего мальчика после того, как на него пожаловалась одноклассница», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

По статье 156 УК РФ учителю грозит штраф, обязательные или принудительные работы, либо до трёх лет лишения свободы.
Комментарии (22)

Гость
7 минут назад
Какие щас учителя они дают базу , это раньше учили , и слишком много позволяют высказывать ребёнку не по урокам, а личную жизнь ребенка . А зарплаты у них хорошие , если были маленькие шли бы на завод работать
Бабушка,
16 минут назад
Дедушка,тетя и дядя работали в сельских школах.Были уважаемые на селе люди,к ним шли с самым сокровенным.Знали,что проблема дальше разговора один на один не уйдет.Их уже нет,но приезжая в село бывшие их ученики всегда вспоминают их с любовью и теплотой.Считаю,что учитель прав,потокать детям нельзя.Потом пожинать будут родители.
Тоже мама
23 минуты назад
Начать воспитание надо с родителей. Дети жестокие, злые. А начало всех начал из дома, из семьи. Купят ребенку телефон и лишь бы не орал и не пристовал.
Да
25 минут назад
Куда катится ,если ребенок управляет учителем ? Мне жалко эту семью.
Нервная мать
26 минут назад
Дети или набалованные или больные сейчас. Сок она хочет. В мое детство ставили еду, ешь или пошел вон. Хоть в школе, хоть дома. Если больные, то должен быть обученный педагог и знать о диагнозе. Если набалованные- к родителям вопросы! Может черной икры еще потребует?
Папа
27 минут назад
Воспитывай лучше своих детей , а учитель всегда прав
Дмитрий
30 минут назад
Жалко учителя. Без вины виноватая.
Житель Липецка
38 минут назад
Зарплата учителей копейки, но каждый норовит наказать учителя. Надо детей дома воспитывать нормально, тогда и проблем в школе будет меньше. Скоро учителей вообще не будет, будем ходить к репетиторам , тогда и сок пусть просит.
училка
38 минут назад
брошу эту неблагодарную каторгу
Добро
50 минут назад
Целуете деток до пенсии в попку, а потом откуда такие чудовища вырастают! Воспитание всегда было кнут и пряник!
