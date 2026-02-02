Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Происшествия
748
39 минут назад
Двое детей выпрыгнули из окна, трое ждали пожарных на подоконнике
Стали известны подробности пожара на улице Западной, в котором пострадали пять человек.
Пожарным удалось потушить пламя и предотвратить трагедию: были спасены 16 человек и эвакуированы 22. При этом, нескольких жильцов в буквальном смысле доставали из огня: при помощи автолестницы их снимали с окон. В огне пострадали пятеро, в том числе двое детей.
По словам очевидицы пожара, двое детей старшего возраста выпрыгнули из окна горевшей квартиры. Еще три ребенка ждали помощи пожарных на карнизе.
— Три девочки помладше удерживались на кондиционере и подоконнике. Пожарные успели вовремя их спасти. После этого были видны языки пламени. Пожарные оперативно принялись тушить огонь, — рассказала GOROD48 липчанка.
По предварительной информации, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания или неисправного электроприбора в одной квартир, двери которой пришлось вскрыть пожарным.
0
4
0
0
0
Комментарии