Общество
4334
сегодня, 09:00
8

Праздники Победы в Липецке: как пройдет «Бессмертные полк», где отпраздновать и куда сходить

Всё самое главное про вторую часть майских выходных.

Ко Дню Победы

Музыкальный номер сегодня соответствующий ¬– песня «Журавли», которую виртуозно пел Марк Бернес в исполнении липецкой школьницы Сони Матвиенко. Клип снял и смонтировал её папа Роман Матвиенко.


Дождливые выходные

9 мая в Липецке будет от +20 до +22 градусов, день пройдёт без осадков.

Уже 10 мая похолодает, столбик термометра опустится от +17 до +19 градусов, днём пройдут кратковременные дожди.

11 мая станет чуть теплее – от +19 до +21 градуса, но небольшие дожди не уйдут.

Отключений не будет

Три дня сотрудники РВК «Липецк» и «Липецкэнерго» не планируют отключать свет и воду. Правда, никто не застрахован от аварийных отключений.

«Бессмертный полк» онлайн

Парада и «Бессмертного полка» тоже не будет в очном формате. Липчане могут присоедениться ко всероссийской онлайн акции, предоставив отправив данные о родственниках — участниках войны и тружениках тыла, также их фотографии на сайте 2026.polkrf.ru.

Цифровое шествие состоится 9 мая: трансляцию покажут на площадках акции, на медиаэкранах в городах России и на телеканалах.

Гирлянда славы

С 9:00 до 9:30 на площади Героев состоится возложение к Вечному огню гирлянды Славы и цветов (6+).

Ведь никто не забыт и ничто не забыто.

Парки, места отдыха

Программа праздника на свежем воздухе на ближайшие три дня ниже на графике мэрии Липецка.

Спорт

9-11 мая с 12:00 акватория реки Воронеж расцветёт парусами, состоятся традиционные соревнования по парусному спорту, посвящённые Дню Победы (6+).

9 мая будет немало спортивных мероприятий:

В 9:00 у водной базы (ул. Левобережная, 28) стартует первенство города по академической гребле (6+).

В 11:00 в КСК «Каприоль» (Липецкий район, с. Сенцово) начнутся соревнования «Весна Победы» по конному спорту и выездке (6+).

Бесплатно в музей

9 мая в 16:00 областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает бесплатно посетить экскурсию «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны» (6+).

Вы увидите диорамы фронтовой жизни и оккупации Липецкого края с настоящими предметами военного времени, трофейное немецкое оружие, продукцию липецких заводов и т.д.

Патриотическое кино о белорусском подполье

10 мая в 17:00 в малом зале Областного Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) киноклуб «Ностальгия» организует проказ фильма «Восточный коридор». СССР, 1966. Военный. Режиссёр Валентин Виноградов (18+).

Почти сюрреалистическая фантазия о белорусском подполье в годы войны. Бросив тень предательства на одного из подпольщиков, фашисты пытаются расколоть единство арестованных. Прежде чем подпольщики окончательно убедятся в том, что предателей среди них все-таки нет и будут готовы к побегу, они переживут неимоверно трудные дни совместного бытия. Рейтинг на «Кинопоиске» – 6,5.

Кадр из фильма

В ролях: Регина Абрамова, Регимантас Адомайтис, Глеб Глебов.

Кинопоказы

А ещё в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) устроят и традиционные кинопоказы выходного дня, естественно на военную тематику. Смотреть будут «Про людей и про войну». Россия, 2025. Военный. Режиссёр Дмитрий Пасичнок (12+).

Ушли на фронт парень Иван Вдовин и его отец Фёдор. В это суровое время отец с сыном и сослуживцами стояли насмерть с оружием в руках, и каждый был готов на всё ради победы.

В ролях: Егор Бероев, Антон Богданов, Фёдор Федотов.


Сеансы 9 и 10 мая в 12:00 и в 15:00.

Кадр из фильма

9 мая Пушкин начал писать «Евгения Онегина» 

10 мая в 18:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет спектакль «Онегин» (12+).

Всем известный классический сюжет выпущен в качестве творческого проекта актёра и режиссёра театра Евгения Азманова. Роман в стихах Александр Сергеевич Пушкин начал 9 мая 1823 года и закончил 5 октября 1831 год, так что у произведения тоже особенные дни. Спектакль длится 1 час 40 минут без антракта.

Семейная комедия

10 мая в 18:00 Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) покажет комедию «Джек» (12+).

У героев этой удивительной истории пропала собака. Её поиски положили начало событиям, убеждающим в том, что доброта спасёт мир.

Юным любителям умных игр

10 мая в 14:00 ребятишек ждут в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого. 40) на мероприятие «Шёпот кубиков» (6+).

Фото vk.com/childbook_lipetsk

Заседание «К.Л.У.Б.», что переводится, как клуб любителей умных библиоигр. Участников ждут разнообразные настольные и подвижные игры, а также интерактивные задания с использованием мультимедийных технологий.

Участие бесплатное.

Женсовет

10 мая в 19:00 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) утроят комедийное шоу «Женсовет XXI века» (18+).

Фото vk.com

Бойкие липецкие барышни-комедиантки Ангелина Черкасова, Катя Ревина, Диана Денисова, а также ведущая Даша Королёва поведут разговор на тему «Дружба между мужчиной и женщиной: да или нет?». Будет остро и весело.

Дорогие липчанки! Поздравляем вас с праздником Великой Победы! Новости не замолкнут и в праздничные дни. Все самые главные сведения региона вы можете получить не только в праздник, а в любой день на GOROD48. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас 24/7 снова и снова.
Комментарии (8)

Данков
сегодня, 19:20
Безответственно ,,отметил" День Победы. Такого не было,прямо как при пандемии.Неужели нельзя было музыку включить,ни одной песни военной не прозвучало. Люди по сложившейся традиции пришли к мемориалу, цветы положили.Зато бегали слуги чиновников, стремясь сделать лживые снимки.Надо же выставить для отчета. Что делается с нашей страной,народом? Память стирают, праздники настоящие отменяют.
Гость
7 минут назад
В парке НЛМК ,весь день звучали песни, в память.
постепенно
сегодня, 18:29
убивают память о Победе
Фокс
сегодня, 17:13
Восхищён созерцанием "Бессмертного полка"! На фоне облезной стены, за решёткой фотографии фронтовиков. Символично, на фоне всех запретов!
Буквоед
сегодня, 16:05
Температура ОПУСТИТСЯ от 17 до 19!Не только с грамотностью,но и арифметикой проблемы?
Эх
сегодня, 14:54
Ч В Нижнем все ужасно скучно на " отмахнись" даже песни выключили И люди не знают куда деть себя от скуки
Соня,
сегодня, 12:24
Спасибо за прекрасно спетую песню.
Липа
сегодня, 11:54
Для кого тогда отмена была митинга, возложения цветов?
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
