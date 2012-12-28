Праздники Победы в Липецке: как пройдет «Бессмертные полк», где отпраздновать и куда сходить

Всё самое главное про вторую часть майских выходных.

Музыкальный номер сегодня соответствующий ¬– песня «Журавли», которую виртуозно пел Марк Бернес в исполнении липецкой школьницы Сони Матвиенко. Клип снял и смонтировал её папа Роман Матвиенко.





9 мая в Липецке будет от +20 до +22 градусов, день пройдёт без осадков.

















11 мая станет чуть теплее – от +19 до +21 градуса, но небольшие дожди не уйдут.

Три дня сотрудники РВК «Липецк» и «Липецкэнерго» не планируют отключать свет и воду. Правда, никто не застрахован от аварийных отключений.









Парада и «Бессмертного полка» тоже не будет в очном формате. Липчане могут присоедениться ко всероссийской онлайн акции, предоставив отправив данные о родственниках — участниках войны и тружениках тыла, также их фотографии на сайте 2026.polkrf.ru













С 9:00 до 9:30 на площади Героев состоится возложение к Вечному огню гирлянды Славы и цветов (6+).













Ведь никто не забыт и ничто не забыто.

Программа праздника на свежем воздухе на ближайшие три дня ниже на графике мэрии Липецка.

















9-11 мая с 12:00 акватория реки Воронеж расцветёт парусами, состоятся традиционные соревнования по парусному спорту, посвящённые Дню Победы (6+).









9 мая в 16:00 областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает бесплатно посетить экскурсию «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны» (6+).









Почти сюрреалистическая фантазия о белорусском подполье в годы войны. Бросив тень предательства на одного из подпольщиков, фашисты пытаются расколоть единство арестованных. Прежде чем подпольщики окончательно убедятся в том, что предателей среди них все-таки нет и будут готовы к побегу, они переживут неимоверно трудные дни совместного бытия. Рейтинг на «Кинопоиске» – 6,5.













10 мая в 18:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет спектакль «Онегин» (12+).









10 мая в 18:00 Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) покажет комедию «Джек» (12+).









У героев этой удивительной истории пропала собака. Её поиски положили начало событиям, убеждающим в том, что доброта спасёт мир.





10 мая в 14:00 ребятишек ждут в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого. 40) на мероприятие «Шёпот кубиков» (6+).









10 мая в 19:00 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) утроят комедийное шоу «Женсовет XXI века» (18+).









Уже 10 мая похолодает, столбик термометра опустится от +17 до +19 градусов, днём пройдут кратковременные дожди.Цифровое шествие состоится 9 мая: трансляцию покажут на площадках акции, на медиаэкранах в городах России и на телеканалах.9 мая будет немало спортивных мероприятий:В 9:00 у водной базы (ул. Левобережная, 28) стартует первенство города по академической греблеВ 11:00 в КСК «Каприоль» (Липецкий район, с. Сенцово) начнутся соревнования «Весна Победы» по конному спорту и выездкеВы увидите диорамы фронтовой жизни и оккупации Липецкого края с настоящими предметами военного времени, трофейное немецкое оружие, продукцию липецких заводов и т.д.10 мая в 17:00 в малом зале Областного Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) киноклуб «Ностальгия» организует проказ фильма «Восточный коридор». СССР, 1966. Военный. Режиссёр Валентин ВиноградовВ ролях: Регина Абрамова, Регимантас Адомайтис, Глеб Глебов.А ещё в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) устроят и традиционные кинопоказы выходного дня, естественно на военную тематику. Смотреть будут «Про людей и про войну». Россия, 2025. Военный. Режиссёр Дмитрий ПасичнокУшли на фронт парень Иван Вдовин и его отец Фёдор. В это суровое время отец с сыном и сослуживцами стояли насмерть с оружием в руках, и каждый был готов на всё ради победы.Егор Бероев, Антон Богданов, Фёдор Федотов.Сеансы 9 и 10 мая в 12:00 и в 15:00.Всем известный классический сюжет выпущен в качестве творческого проекта актёра и режиссёра театра Евгения Азманова. Роман в стихах Александр Сергеевич Пушкин начал 9 мая 1823 года и закончил 5 октября 1831 год, так что у произведения тоже особенные дни. Спектакль длится 1 час 40 минут без антракта.Заседание «К.Л.У.Б.», что переводится, как клуб любителей умных библиоигр. Участников ждут разнообразные настольные и подвижные игры, а также интерактивные задания с использованием мультимедийных технологий.Участие бесплатное.Бойкие липецкие барышни-комедиантки Ангелина Черкасова, Катя Ревина, Диана Денисова, а также ведущая Даша Королёва поведут разговор на тему «Дружба между мужчиной и женщиной: да или нет?». Будет остро и весело.