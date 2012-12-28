Ельчанин решил посмотреть присланное ему незнакомкой видео: с его счёта тут же списали деньги
В Липецке выходили ещё одного мальчика весом меньше килограмма
Ребёнок родился недоношенным.
«У новорожденного выявили сложнейший порок сердца, который не могли сразу прооперировать — слишком мал и слаб. Два месяца ушло на то, чтобы понять всю картину его патологии. Врачи Липецкого перинатального центра боролись за каждые его 10 граммов, сняли с ИВЛ, стабилизировали. Вместе с ними посредством телемедицины работали лучшие специалисты двух федеральных центров Москвы. Когда малыш набрал необходимые два килограмма, санитарная авиация доставила его в главный кардиохирургический центр страны — имени Бакулева. Там мальчику провели ювелирную операцию на открытом сердце», — рассказала Лилия Самошина.
Сегодня мальчика наконец-то выписывают из больницы и он встретится со своим братом-близнецом.
Ранее в минздраве рассказали о том, как липецкие, пензенские и московские врачи выходили 850-граммового мальчика Владимира, который родился в Липецке летом на 14 недель раньше срока. Ему диагностировали язвенно-некротический энтероколит с перфорацией кишечника. Малыш прошёл через две экстренные операции на кишечнике, борьбу с сепсисом, открытый артериальный проток, операцию в Пензе в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, операцию по восстановлению целостности кишечник в московском Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей. За два месяца вес мальчика вырос почти в четыре раза и выписали его с весом в 3320 граммов.
