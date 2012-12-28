Как фронтовик спас символ Ельца

Без курантов сейчас древний город даже представить сложно.

В очередном выпуске «Что там внутри?» мы рассказываем о человеке, который очень любил свой город. Символ Ельца — часы появились благодаря стараниям фронтовика, кавалера ордена Славы Александра Яцунова.В 70-х годах прошлого века кирпичную водонапорную башню собирались снести — она не вписывалась новый облик центра Ельца. Александр Яцунов, в то время возглавлявший коммунальное хозяйство города, предложил сделать из водонапорной башни башню с часами.