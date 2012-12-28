Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
3 февраля Анна Маркова возглавит липецкий медвуз
По словам Александра Зубкова, что кандидатуру Анны Мароквой согласовали в ректорате университета и федеральном минздраве.
Напомним, еще 17 ноября бывший областной министр здравоохранения Анна Маркова сообщила, что получила предложение войти в команду липецкого филиала медвуза.
Кандидат медицинских наук, «Заслуженный врач Российской Федерации», экс-министер здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков возвращается в Москву, он намерен продолжить работу в структурах вуза.
— Займусь семьей, здоровьем, продолжу работу, — сказал Александр Зубков GOROD48.
Анна Маркова родилась в 1984 году в Добром. В 2008 году окончила Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н. Н. Бурденко. Карьеру начинала с должности терапевта городской больнице № 1, работала в поликлинике № 6 Липецка, заведовала отделением поликлиники липецкой горбольницы № 3 «Свободный Сокол», работала главным врачом поликлиники № 2. В октябре 2023 года была назначена на должность заместителя начальника облздрава, а потом — начальника управления, после административной реформы 2024 года — региональным министром. Ушла с этого поста 17 ноября 2025 года.
Фото: Telegram-канал Анны Марковой
