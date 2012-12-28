Все новости
Общество
251
15 минут назад
1

3 февраля Анна Маркова возглавит липецкий медвуз

С 3 февраля экс-региональный министр здравоохранения Анна Маркова приступит к работе директора липецкого филиала Российского медуниверситета, об этом GOROD48 рассказал его уже бывший руководитель Александр Зубков.

По словам Александра Зубкова, что кандидатуру Анны Мароквой согласовали в ректорате университета и федеральном минздраве.

Напомним, еще 17 ноября бывший областной министр здравоохранения Анна Маркова сообщила, что получила предложение войти в команду липецкого филиала медвуза.

Кандидат медицинских наук, «Заслуженный врач Российской Федерации», экс-министер здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков возвращается в Москву, он намерен продолжить работу в структурах вуза.

— Займусь семьей, здоровьем, продолжу работу, — сказал Александр Зубков GOROD48.

Анна Маркова родилась в 1984 году в Добром. В 2008 году окончила Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н. Н. Бурденко. Карьеру начинала с должности терапевта городской больнице № 1, работала в поликлинике № 6 Липецка, заведовала отделением поликлиники липецкой горбольницы № 3 «Свободный Сокол», работала главным врачом поликлиники № 2. В октябре 2023 года была назначена на должность заместителя начальника облздрава, а потом — начальника управления, после административной реформы 2024 года — региональным министром. Ушла с этого поста 17 ноября 2025 года.

Фото: Telegram-канал Анны Марковой
кадры
Анна Маркова
1
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пенсионерка
6 минут назад
Не знаю, кто такая Анна Маркова. Хочу попросить сделать репортаж из нового вуза. Я помню цум таким, как он был, когда ещё открывался. Много раз там была, и в детстве, и в юности. Интересно, каким он стал теперь, что внутри и как.
Ответить
