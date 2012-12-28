Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
Спасатели предупредили о новых холодах
Общество
Еще в одном доме прорвало трубу отопления
Общество
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
Аномальные морозы продержатся еще один день
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
Общество
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
Пьяный 38-летний липчанин сломал челюсть сидящему на лавочке подростку
Происшествия
Читать все
Сталактиты и катки в подъездах: в Липецке новая коммунальная напасть
Общество
На Советской автобус сбил 15-летнего подростка
Происшествия
«Лыжня России» впервые пройдёт на Зелёном острове
Спорт
24-летняя девушка погибла под колесами автомобиля в Ельце
Происшествия
В доме на улице Мичурина пол сковало льдом
Общество
В Липецке прошла первая в этом году специализированная ярмарка вакансий для женщин
Общество
Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города
Общество
Три человека попали под машины за сутки
Происшествия
Палочка от чупа-чупса застряла в пищеводе подростка
Здоровье
Липчанка убила сожителя ударом ножа в шею
Происшествия
Читать все
Общество
461
40 минут назад
4

Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города

Видео поездки они разместили в соцсетях. Полицейские происходящее на записи оценили по административной статье.

Водитель автомобиля, прокативший двух сноубордистов на прицепе по улице Интернациональной, привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки людей.

Запись поездки по одной из центральных улиц Липецка полицейские нашли в соцсетях. Он выяснили, что видео было сделано 31 января, и отыскали 28-летнего водителя, который вез сноубордистов на веревках, привязанных к буксировочному крюку его автомобиля.

«Оказалось, молодые люди устроили «зимнюю забаву» в честь аномального снегопада, случившегося в Липецке в те дни», — сообщили в полиции.

Водитель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»). Штраф по этой статье составляет тысячу рублей.

Напомним, 31 января в Липецкой области выпала месячная норма осадков. Последствия рекордного снегопада до сих пор не убраны с улиц города.
снегопад
правила дорожного движения
0
1
0
3
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
4 минуты назад
Интересно, сколько штрафов ГАИ выписали за нечищенную дорогу или уборочной технике, которая ее чистит, но при этом двигается поперек проезжей части или по встречке без каких-либо маячков?
Ответить
Тыква
5 минут назад
Штраф дешевле чем входной билет на специализированную горку
Ответить
А вот
8 минут назад
А у нас так малолетки катались, правда без сноуборда и буксировал их не автомобиль, а велосипедист. Такое тоже наказуемо?
Ответить
Бабка Первая
14 минут назад
Тысяча - это ни о чём. А прокатиться так многие мечтают. Наверно)
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить