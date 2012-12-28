Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города

«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Видео поездки они разместили в соцсетях. Полицейские происходящее на записи оценили по административной статье.
Запись поездки по одной из центральных улиц Липецка полицейские нашли в соцсетях. Он выяснили, что видео было сделано 31 января, и отыскали 28-летнего водителя, который вез сноубордистов на веревках, привязанных к буксировочному крюку его автомобиля.
«Оказалось, молодые люди устроили «зимнюю забаву» в честь аномального снегопада, случившегося в Липецке в те дни», — сообщили в полиции.
Водитель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»). Штраф по этой статье составляет тысячу рублей.
Напомним, 31 января в Липецкой области выпала месячная норма осадков. Последствия рекордного снегопада до сих пор не убраны с улиц города.
