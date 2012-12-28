Пенсионерку вызволили из снежного плена спасатели

Из дома по проспекту Мира пожаловались на нависание с крыши снежной массы.









А с улиц Тельмана и Архангельской в выходные жаловались на коммунальную течь.

1 февраля в Управление ГО и ЧС Липецка поступил вызов из частного дома на улице Ильича. Одинокая пенсионерка сообщила, что не может выбраться из дома: калитку завалило снегом и она не может её открыть. Городские спасатели приехали к женщине и откопали калитку.Из дома №13 по проспекту Мира пожаловались снежную массу и сосульки. Спасатели огородили опасное место, а жалоба была передана на исполнение в управляющую компанию.