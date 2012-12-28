Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Пенсионерку вызволили из снежного плена спасатели
Из дома по проспекту Мира пожаловались на нависание с крыши снежной массы.
Из дома №13 по проспекту Мира пожаловались снежную массу и сосульки. Спасатели огородили опасное место, а жалоба была передана на исполнение в управляющую компанию.
А с улиц Тельмана и Архангельской в выходные жаловались на коммунальную течь.
