Общество
17 минут назад
В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
Подъезд весь окутан паром, кипяток бьет в дверь одной из квартир.
По словам жильцов вода бьет фонтаном в дверь 62-й квартиры.
Из-за пара, окутавшего лестничные марши и кипятка из подъезда выйти невозможно.
