Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
Антициклон с морозами побудет в Липецкой области еще два дня
Погода в Липецке
Муниципальные контракты искусственно дробили
Общество
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
По Стаханова снова течет коммунальная река
Общество
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Происшествия
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
За сутки три человека перевели деньги на «безопасный счёт»
Происшествия
Платные парковки остались платными и под снегом
Общество
16-летний телефонный террорист получил год ограничения свободы
Происшествия
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
У Петровского моста предложена парковка на 172 машиноместа: экологи против
Общество
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
Спасатели предупредили о новых холодах
Общество
«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
Дом на улице 50 лет НЛМК залило кипятком
Общество
Общество
579
39 минут назад
1

Дом на улице 50 лет НЛМК залило кипятком

Между этажами лопнул стояк. За день до аварии в доме на полдня отключалось отопление.

На лестнице между пятым и шестым этажами № 33а по улице 50 НЛМК лопнул стояк с горячей водой. На лестнице вода быстро остыла и замерзла сосульками. 


— Ребята уже там работают! Сутками не спят! — заявила GOROD48 диспетчер обслуживающей дом УК «Флагман».

Напомним, 3 и 4 февраля дом № 33а почти 20 часов оставался без отопления: энергетики восстанавливали лопнувший отвод от тепломагистрали.
ЖКХ
кипяток
0
1
5
1
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ант
2 минуты назад
А кипяток в платёжки за комуналку включат?
Ответить
