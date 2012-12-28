Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Дом на улице 50 лет НЛМК залило кипятком
Между этажами лопнул стояк. За день до аварии в доме на полдня отключалось отопление.
— Ребята уже там работают! Сутками не спят! — заявила GOROD48 диспетчер обслуживающей дом УК «Флагман».
Напомним, 3 и 4 февраля дом № 33а почти 20 часов оставался без отопления: энергетики восстанавливали лопнувший отвод от тепломагистрали.
